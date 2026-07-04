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Predsednik stranke "Srbija centar" Zdravko Ponoš šokirao je javnost objavom na Iksu u kojoj je na krajnje uvredljiv i mizogin način komentarisao izgled i profesionalnost novinarki i gošći televizije Prva.

On je poručio da "voditeljke ne bi trebalo da dolaze u jutarnji program direktno sa štajge, da gosti ne budu iz kafane“.

- Da li bi za TV Prva bio prejak zahtev da im voditeljke ne dolaze u jutarnji program direktno sa štajge, gosti iz kafane, gošće neobrijane? Svi da budu okupani.

Ili čekamo stav skupštinski autentično istumačenog REM? - glasi sraman Ponošev tvit.

Ubrzo nakon objave usledile su brojne reakcije i osude u komentarima ispod njegove objave:

"Da obuku radna odela i pomognu uništavanje nove ture tenkova?", "Opa, kako je malo potrebno da na videlo izađu najfiniji eUropski maniri. Seljačino primitivna. Užas", "Ovo je samo bio Ponoš u svom prirodnom izdanju bez ustezanja. Obična seljačina.", "Europska kultura. Srce.", samo su neki od komentara.