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Predsednik SNS i savetnik predsednika Srbije Miloš Vučević posetio je danas Novi Žednik, kraj Subotice, gde je razgovarao sa građanima i istakao da je vredan i pošten narod sačuvao državu zajedno sa predsednikom Aleksandrom Vučićem.

"Hvala na neverovatnom dočeku u Novom Žedniku! Hvala što ste sačuvali državu ovde na severu! Vredan i pošten narod je sačuvao državu zajedno sa predsednikom Aleksandrom Vučićem! I danas je Srbija na nogama! Nije bačena u blato i nije uništena, kako su spremali u njihovim 'kuharicama'", naveo je Vučević na Instagramu.

"Nisu uspeli ni da nas podele, ni da nas posvađaju", rekao je Vučević i dodao da je SNS, zajedno sa građanima, branila i odbranila budućnost.

"I zato vas sve pozivam da im na sledećim izborima, jednom za svagda kažemo - Vojvodina je Srbija! Tako je bilo, tako jeste, i tako će ostati! Živeo Novi Žednik i naša Subotica! Živela naša jedina i nikad pokorena, naša otadžbina Srbija! Ujedinjena Srbija do ubedljive pobede! Srbija pobeđuje", istakao je Vučević.

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