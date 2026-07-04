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Predsednik SNS i savetnik predsednika Srbije Miloš Vučević posetio je danas Novi Žednik, kraj Subotice, gde je razgovarao sa građanima i istakao da je vredan i pošten narod sačuvao državu zajedno sa predsednikom Aleksandrom Vučićem.

"Hvala na neverovatnom dočeku u Novom Žedniku! Hvala što ste sačuvali državu ovde na severu! Vredan i pošten narod je sačuvao državu zajedno sa predsednikom Aleksandrom Vučićem! I danas je Srbija na nogama! Nije bačena u blato i nije uništena, kako su spremali u njihovim 'kuharicama'", naveo je Vučević na Instagramu.

"Nisu uspeli ni da nas podele, ni da nas posvađaju", rekao je Vučević i dodao da je SNS, zajedno sa građanima, branila i odbranila budućnost.