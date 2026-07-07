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Najveća zastava Srbije, ikada napravljena u našoj zemlji - dugačka 500 metara, široka 9 i teška jednu tonu, i dalje je trn u oku blokaderima.

Podsetimo, najveća trobojka Srbije u istoriji razvijena je na velikom narodnom skupu "Srbija jedna porodica" koji je održan u subotu 27. juna u Beogradu. I od tada pa do danas blokaderima je, izgleda, i dalje kao kost u grlu jer ne prestaju da se bave tom temom.

Gotovo je neverovatno da nekome, bez obzira na sva politička neslaganja, može da smeta nacionalna zastava rođene zemlje ali kod blokadera i to je slučaj!

Foto: Petar Aleksić

Tako je ta tema stigla i do Utiska nedelje Olje Bećković u koji se uključio jedan ratni veteran i postavio pravo pitanje, "pravo u sredu" usred blokaderske televizije.

- Ja sam ratni vojni veteran. Ja ne vidim zašto je to najveći problem?! Zašto nekome smeta srpska zastava od 500 metara?! Ja sam se pod tom zastavom borio za ovu zemlju!, rekao je on u telefonskom uključenju gledalaca.