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Političar Vladan Đokić, nekada poznat i kao rektor Beogradksog univerziteta, poznat po svojim političkim govorima, održao je sada još jedan u nizu, u znak podrške jednom od studenata blokadera, Andreju Tanku, osuđenom na uslovnu kaznu kučnog pritvora u trajanju od šest meseci zbog ometanja službenog lica u vršenju dužnosti.

Đokić je govor održao juče, u subotu 4. jula u Pančevu, na skupu u znak podrške Andreju Tanku.

Osim što je veoma pažljivo birao reči i jedva uspevao da sastavi rečenice i umesto reči protest izgovorio POTREST, Đokić je rekao da je slika Andreja Tanka obišla svet i da je Tanko zapamćen - "po svom mirnom i dostojanstvenom otporu ovom režimu".

A podsećamo da je Andrej Tanko prošle godine, u avgustu napao policijace i poprskao ih tečnošću iz plastične boce u toku jednog od blokaderskog skupa i time izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Takođe, Tanko je jednom policajcu vukao štit!

Pogledajte snimak tog "mirnog i dostojanstvenog" otpora, kako reče Đokić.

- Kao profesor, a zatim kao rektor pružam podršku Andreju Tanku, studentu Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, koga su zapamtili, tj. zapamtili smo po svom mirnom i dostojanstvenom otporu ovom režimu, nepravdi i nasilju. On je oličenje ovog studentskog protesta, postao je simbol otpora i studentskog potresta. Njegova slika obišla je svet i to je nešto po čemu će ostati upamćen i u našim srcima i u širem kontekstu. Ovde smo da kažemo njegovoj porodici da ni slučajno ne pomisle da su ostali sami - rekao je Đokić, a zatim ipak priznao da je student blokader osuđen "zato što je poprskao policajca vodom".

U Đokućevoj verziji, ujedno blokaderskoj verziji - eto, poprskao je policajca koji je vršio svoju dužnost vodom, i valjda bi onda trebalo da bude nikom ništa. Blokaderski mediji, takođe, presudu Tanku za nasilno ponašanje predstavljaju kao nepravdu, i pokušavaju da potpuno minimiziraju njegov napad na policajca, kojeg nazivaju "izvesni policijski službenik Marko Petrović".

U nastavku možete videti kako je izgledalo ponašanje Vladana Đokića tokom držanja govora:

Andrej Tanko osuđen je na šest meseci zatvora uslovno. U kaznu mu je uračunato vreme koje je proveo u pritvoru (tri meseca).