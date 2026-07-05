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Prijava koju je Uglješa Mrdić podneo protiv glavnog tužioca Tužilaštva za organizovani kriminal, Mladena Nenadića, Agenciji za sprečavanje korupcije, izazvala je veliku pažnju javnosti i otvorila pitanja o mogućem sukobu interesa, odgovornosti nosilaca najviših pravosudnih funkcija i postupanju nadležnih institucija u ovakvim slučajevima.

Slučaj je pokrenuo polemiku o tome da li će nadležni organi sprovesti nepristrasnu i efikasnu proveru navoda iz prijave, ali i kakve bi eventualne posledice mogao da ima po rad Tužilaštva za organizovani kriminal i poverenje građana u pravosudni sistem.

O ovoj temi, mogućim pravnim i političkim implikacijama, kao i o očekivanjima od daljeg postupanja institucija, govorili su u emisiji "Puls Srbije vikend", kod Krune Une Mitrović, Darko Glišić, predsednik Izvršnog odbora SNS i ministar za javna ulaganja, i Vojislav Šešelj, predsednik Srpske radikalne stranke.

"Dolazi vreme odgovornosti - oni koji su se ogrešili o zakon moraju da polažu račune"

Darko Glišić je na početku istakao da očekuje da institucije konačno pokažu doslednost u postupanju.

- Više puta je i predsednik Republike najavio: dolazi vreme odgovornosti i moraće oni ljudi koji su se ogrešili o zakon, odnosno zloupotrebili svoje funkcije, da polože račune. Ako je nešto dobro u prethodnih godinu i po dana, to je da je svako pokazao kakav je, koliko poštuje zakon i koliko je spreman da čuva državu - rekao je Glišić.

On je dodao da je, po njegovom mišljenju, neophodno da se u pravosuđu podvuče jasna linija odgovornosti.

- Poslednji je trenutak da se podvuče crta i da se sredi stanje u pravosuđu. Građani to pre svega očekuju, građani to traže i zaslužuju. Država jeste napravila izuzetne rezultate u ekonomiji i infrastrukturi, ali da bi postojala potpuna pravna sigurnost, mora se srediti stanje u pravosuđu - istakao je.

"Videćemo da li su dostojni svojih funkcija ili će pobeći od odgovornosti"

Govoreći o postupku koji je pokrenut, Glišić je rekao da će reakcija nadležnih institucija biti ključna.

- Pozdravljam inicijativu koju je Mrdić pokrenuo i nadam se da će istrajati. On je vrlo kompetentan da pokreće takve inicijative i nadam se da će one dati rezultat, jer smo došli do faze da je situacija postala neodrživa i da određeni lobiji unutar tužilaštva i pravosuđa ugrožavaju svakodnevni život građana - naveo je.

Dodao je i da očekuje jasan odgovor Agencije za sprečavanje korupcije.

- Videćemo da li su dostojni onoga što predstavljaju ili će pobeći od odgovornosti i naći izgovor. Kada nešto želite da uradite, uvek nađete način, a kada ne želite, uvek nađete razlog - rekao je Glišić.

Blokade nanele ekonomsku štetu - država ipak ostala stabilna

Govoreći o ekonomiji, Glišić je ocenio da su političke blokade ostavile posledice, ali da je sistem izdržao.

- Mi jesmo pretrpeli određeni ekonomski i finansijski udar. Bilo je manje turista, ljudi iz transporta su izbegavali Srbiju. Ali država je, zahvaljujući ekonomskoj snazi, uspela da realizuje sve projekte koje je planirala - rekao je.

On je naveo i da bi rezultati bili još bolji bez tih okolnosti.

- Znate koliko bi se više uradilo da toga nije bilo? Plate i penzije bile bi veće. U mom resoru radi 28 škola, 11 zdravstvenih objekata i više vodovoda. Sve ono što je obećano, to je i urađeno. Danas je situacija stabilnija i prihodna strana budžeta bolja nego prošle godine - dodao je.

Foto: Kurir Televizija

"Najvažnije su pohvale građana - to je pravi pokazatelj"

Komentarišući međunarodne ocene, Glišić je istakao da mu je prioritet mišljenje građana.

- Mene najviše raduju pohvale građana. Kada ljudi kažu da žive bolje, da imaju autoputeve, da brže i sigurnije putuju, da im se podiže standard, to je za mene najveće priznanje - rekao je.

Glišić se osvrnuo i na odnos prema Evropskoj uniji i koncept "evropskih vrednosti".

- Kada čujem termin "evropske vrednosti", malo mi se kosa na glavi podigne. Ako možemo ekonomski da sarađujemo - hajde. Ali da nam drže lekcije o pravu i moralu, nisam siguran koliko tu imaju kredibiliteta. Ne mogu da svarim te licemerne stavove - poručio je.

Šešelj: "Evropski put nije jednak za sve, Srbija se stalno uslovljava"

U emisiji je govorio i predsednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, koji je kritikovao način na koji Evropska unija vodi politiku proširenja.

- Oni su Bugarsku i Rumuniju primili u Evropsku uniju, a da skoro nikakvi uslovi nisu postojali. Hrvatska je ušla bez ozbiljnog suočavanja sa pitanjima srpskih izbeglica i njihove imovine - rekao je Šešelj.

On je ocenio da se Srbija u procesu evropskih integracija često tretira drugačije u odnosu na druge zemlje.

- Srbija se stalno uslovljava, dok se drugi primaju bez takvog pritiska. Mi smo stalno pod povećalom, a kada treba da dođe do napretka, onda se postavljaju novi uslovi - dodao je.

Foto: Kurir Televizija

Najava vanrednih izbora u Srbiji

Govoreći o predstojećim izborima, Darko Glišić poručio je da očekuje da će se u vrlo kratkom roku znati konkretan termin izbora i da, kako kaže, oko njihovog održavanja nema dileme.

- Pa, videćemo u narednim nedeljama. Ono što jeste evidentno, kad god je predsednik Vučić iznosio određene stavove i davao određena obećanja, ona su uvek dobila potvrdu u postupcima koji su usledili nedugo nakon toga. Tako da, u narednim nedeljama ćemo imati jasno i kada će biti taj datum izbora. Već odavno smo rekli da će biti ove godine vanredni parlamentarni izbori i tu nema nikakve dileme - rekao je Glišić.

On je dodao da je sada, kako navodi, reč o tehničkim pripremama i političkom trenutku u kojem će građani dati svoj sud.

- Sada je samo stvar tehnike da se oni pripreme i organizuju, da se odredi termin kada će birači izaći i dati svoj sud o svemu što se dešavalo. Biće zanimljivo, leto je toplo i biće toplo, ali biće i jesen zanimljiva - poručio je on.

Predsednik Srpske radikalne stranke, Vojislav Šešelj, govorio je o mogućim ustavnim rešenjima nakon parlamentarnih izbora.

- Kad se završe parlamentarni izbori, može da se konstituiše Narodna skupština, pa onda predsednik može da podnese ostavku, a Ana Brnabić da preuzme funkciju vršioca dužnosti predsednika Republike, ili da se ide na nove predsedničke izbore u roku od 90 dana. Ili druga varijanta, ako Skupština ima dvotrećinsku većinu, može da promeni Ustav i odluči da se predsednik bira u Narodnoj skupštini - zaključio je Šešelj.

06:38 GLIŠIĆ OŠTRO O PRAVOSUĐU: "Dolazi vreme odgovornosti, svi moraju da polažu račune" Izvor: Kurir televizija

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