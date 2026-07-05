Slušaj vest

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali družio se juče s meštanima Batočine koji su ga dočekali pravim narodnim veseljem i ruku punih poklona od kojih je neke, kako je sam rekao - šajkaču i rakiju, morao odmah da isproba! Na licu mesta.

Siniša Mali u Batočini Foto: TikTok Printscreen

Mali, kakvog dosad niste videli, u Batočini je nakrivio šajkaču, pevao na bini, a onda se uhvatio i u kolo! 

Bio je oduševljen poklonima koje je dobio od tamošnjeg naroda - šajkača, silna rakija, majica, vanilice, buklija sa četiri "s"...

Žitelji Batočine imali su čemu i da se raduju jer je ministar poručio da je razvoj infrastrukture presudan za ravnomerni napredak Srbije, uz poruku da će se nastaviti ulaganja u puteve, škole i privredu.

- Ova opština se nalazi na raskršću puteva i predstavlja važnu vezu između Kragujevca, Jagodine, Beograda i juga Srbije. Smeštena uz Koridor 10 i u dolini Lepenice, danas ima poseban značaj za saobraćajni, privredni i ukupni razvoj ovog dela naše zemlje.

- Danas, kada govorimo o razvoju Srbije, govorimo i o razvoju Batočine. Zbog toga je važno da nastavimo ulaganja u puteve, komunalnu infrastrukturu, škole, vrtiće, zdravstvene ustanove i privredu. Naš cilj mora biti da mladi vide svoju budućnost ovde u svom mestu, da imaju priliku za zaposlenje, obrazovanje i kvalitetan život, poručio je Mali okupljenom narodu.

 Kurir.rs

Ne propustiteInfoBiz"Naš cilj mora biti da mladi vide svoju budućnost ovde" Mali podelio delić atmosfere u Batočini i poručio: Važno je da nastavimo ulaganja u puteve (VIDEO)
465.png
Politika"ŠTA SE DESI U ŽITORAĐI, OSTAJE U ŽITORAĐI" Brnabić zbog jednog poteza izazvala DELIRIJUM MEĐU NARODOM! Izgovorila ovih 5 reči, atmosfera pukla u sekundi VIDEO
Ana Brnabić
Politika"ŠTA SI TI? MOBILNI?" Ana Brnabić kakvu dosad niste videli! Otkrila šta joj je Vučić rekao kad mu je kazala da će da skokne do mora da napuni baterije! VIDEO
Screenshot 2026-07-02 113519.jpg
Politika"I BETMEN ZNA..." Glišić i Kešelj s Betmenom na Ubu! Poslali predsedniku Vučiću jaku poruku: Ljudi su spremni, čekaju da kažeš datum i idemo da pobedimo! (FOTO)
Screenshot 2026-07-05 104133.jpg