- Uništavanje i vandalizam prostorija SNS-a u Dobanovcima su puka mržnja i nezadovoljstvo, jer nemaju ništa drugo da ponude. Sve im se svelo na puku mržnju i nasilje. Zamislite kolika je to mržnja, kolike su frustracije kad vi već drugi put dolazite, za samo mesec dana, da nećije stranačke prostorije uništavate. Nemate šta drugo da ponudite građanima, da im kažete 'ovo je naš plan i program, ovako bismo mi uradili sutra, za ovo bi se borili'?! Blokaderi su samo sinonim za nasilje, blokade svega dobrog, razaranja porodica i uništavanja škola pa čak i vrtića. - istakla je Brnabićeva po dolasku u Dobanovce i poručiča da će SNS popraviti sve što su blokaderi uništili.