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Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić u poseti je u Dobanovcima, nakon nasilja blokadera i uništavanja prostorija SNS-a u tom naselju.

- Uništavanje i vandalizam prostorija SNS-a u Dobanovcima su puka mržnja i nezadovoljstvo, jer nemaju ništa drugo da ponude. Sve im se svelo na puku mržnju i nasilje. Zamislite kolika je to mržnja, kolike su frustracije kad vi već drugi put dolazite, za samo mesec dana, da nećije stranačke prostorije uništavate. Nemate šta drugo da ponudite građanima, da im kažete 'ovo je naš plan i program, ovako bismo mi uradili sutra, za ovo bi se borili'?! Blokaderi su samo sinonim za nasilje, blokade svega dobrog, razaranja porodica i uništavanja škola pa čak i vrtića.   - istakla je Brnabićeva po dolasku u Dobanovce i poručiča da će SNS popraviti sve što su blokaderi uništili.

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napad na SNS prostorije u Dobanovcima Izvor: Kurir

Predsednica Skupštine zatim je ušla u prostorije SNS-a gde su okupljeni građani iznosili svoje zahteve. Pažljivo ih je saslušala i usvojila predloge građana.

Ana Brnabić je komentarisala i političara Vladana Đokića.

- Niko od njih, od te velike elite ne može da održi govor bez papira. Nemaju ništa da kažu ovom narodu iz srca - rekla je predsednica Skupštine Srbije, komentarišući julerašnji govor Vladan Đokića u Pančevu, o čemu je Kurir pisao - O TOME VIŠE PROČITAJTE U TEKSTU OVDE

Kurir Politika/Informer

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