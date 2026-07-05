NEMA TEME KOJA IH NIJE ZAVADILA

NEMA TEME KOJA IH NIJE ZAVADILA

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Da nijedna tema oko koje blokadersko - opozicioni pokret ne može da nađe zajednički jezik i uspostavi dogovor, pokazuje i najnovije reagovanje Ane Stevanović, bivša članica Predsedništva Stranke slobode i pravde (SSP), koja se oglasila povodom najave jednog od članova ove Đilasove partije Branka Miljuša da će, po preuzimanju vlasti, zatvarati medije koji mu nisu po volji.

Miljuš se juče putem zvaničnog naloga SSP oglasio na društvenoj mreži Iks i najavio "zatvaranje Pinka i Informera." Na ovo su reagovali korisnici društvenih mreža, ukazujući na to da bi povratak bivše vlasti značio i povratak u mračnu prošlost, a reagovala je i sama Ana Stevanović, koja je napisala sledeće:

- Sarađivao godinama sa DJV (Dragan J. Vučićević, prim. aut.) u tabloidima svesno trujući javnost i medijski prostor. Cerio se kada su osobe od integriteta predlagale da se u program stranke stavi kažnjavanje i medija koji su godinama kršile etički kodeks novinara. A sad on kao priča o gašenju i tobožnjem planu - napisala je na Iksu.

Branko Miljuš je u objavi na Iksu, na zvaničnom profilu Stranke slobode i pravde, objavio "kako će mediji nakon aktelne vlasti izgledati".