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Doktor Dragan Milić, nekadašnji heroj blokaderske opozicije, suočava se sa optužbama za loše upravljanje budžetom opštine Medijana. Blokaderi su od uzdizanja u zvezde niškog doktora došli do suočavanja sa pravom istinom o jednom u sopstvenim redovima.

Situacija se sada potpuno promenila o čemu svedoče javne prozivke, od kojih jedna dolazi od direktora i osnivača Instituta za evropske poslove Naima Lea Beširija, koji je na Iksu osuo paljbu po doktoru Miliću, optuživši ga da je ojadio nišku opštinu Medijana.

Foto: Printscreen

- Što se tiče opozicionog doktora iz Niša, imao bih šta da kažem posle analize trošenja para iz budžeta opštine Medijana. Dodao bih i da je navodno platio više desetina hiljada evra, pazi sad, za poslavu slave odeljenja bolnice zbog kojeg je postao poznat po svom radu - napisao je Beširi.

Dr Dragan Milić je ipak ostao miljenik nekih opozicionara, što se videlo na jučerašnjem zajedničkom nastupu doktora sa opozicionim blokaderima Miroslavom Aleksićem, Milošem Parandilovićem i Aleksandrom Jovanovićem Ćutom, na kom su pozvali opoziciju na ujedinjenje.

Njima, izgleda, ne smeta Milićev način trošenja budžetskih para, a o tome su se oglasili i niški naprednjaci.

- Paralelno sa značajnim padom političkog rejtinga Dragana Milića, koji posle kratkotrajnog uspeha na lokalnim izborima u tom gradu 2024. godine danas ne bi mogao da prođe ni cenzus, krenula je njegova ofanziva da politički preživi predstojeće izbore na kojima ga studenti neće na svojoj listi. Rešenje koje je našao političar Milić za tu situaciju, zbog koje bi se svaki častan čovek u svetu povukao iz političkog života, najlakše se može opisati dobro poznatom izrekom: što ne možeš parama, možeš sa mnogo para - saopštio je SNS Niš.