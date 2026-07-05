NI NJOJ NIJE JASNO

NI NJOJ NIJE JASNO

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Sve su izraženije podele, sukobi i neslaganja mišljenja, koji duže vreme vladaju unutar blokaderskih krugova, a najnovije rasprava pokazala je da su neslaganja pristuna ne samo kod opozicionih političara i studanata blokadera, već i među novinarima.

Ovoga puta su u pitanju urednik blokaderske televizije "Nova S" Slobodan Georgiev i blokaderska novinarka Antonela Riha, koji su ušli u raspravu preko društvene mreže Iks.

Najpre je Georgijev pozvao političke stranke da podrže studentsku listu, navodeći da bi i proevropske i desno orijentisane stranke trebalo da svoje birače pozovu da glasaju za nju.

- Da li postoje partije koje su za EU? Postoje. Da li imaju svoje birače? Imaju Ako žele promenu reći će svojim biračima da glasaju za studentsku listu na izborima i biće sve u redu. Isto je i sa partijama "desnice" ako veruju da je Srbiji potrebna promena i ako Srbija treba da bude zasnovana na Zakonu a ne na Volji jednog. Imaju vremena Neka krenu u kampanju Kada izbori JEDNOM budu raspisani. Ovo je logična politička procena. Ništa više od toga - napisao je Georgiev na Iksu.

Na to je reagovala Riha, postavljajući pitanje šta je konkretan program te liste.

- Šta je program te liste, znaš li? Mene to zanima.

Foto: Printscreen X

Potom je Georgiev kratko odgovorio:

- Smena režima. Zakon ispred volje vladara.

Foto: Printscreen X

Međutim, Riha je ocenila da to nije program

- To žele i ostali, to nije program nego opšte mesto.

Na pitaje Georgieva - A ko može to da uradi, Riha je odgovorila:

- Pitala sam za program, vrlo konkretno. To je ono što se radi dan posle, dalji koraci, prioriteti, dakle šta se radi dalje i na koji način. Ti zastupaš tezu da svi treba da podrže SP/SL a ja te pitam šta tačno da podrže?

No, posle toga, rasprava je završena, bez dobijanja odgovora Georgieva.

Foto: Printscreen X