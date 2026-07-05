Sastanak će biti održan u u Klubu Tolstoj, u 19 časova.
Politika
VUČIĆ SUTRA SA SALVINIJEM: Potpredsednik Saveta ministara Vlade Italije dolazi u Beograd
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra u Beogradu sa potpredsednikom Saveta ministara u Vladi Republike Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem.
Salvini boravi u zvaničnoj poseti Srbiji i Beogradu 6. i 7. jula s ciljem daljeg jačanja saradnje između Italije i Srbije, sa posebnim fokusom na oblasti infrastrukture, saobraćaja i ekonomskog razvoja.
Vučić i Salvini prethodno su se sastali u maju 2019. godine u Rimu, kada je Salvini bio ministar unutrašnjih poslova i potvrdio podršku Italije za prijem Srbije u Evropsku uniju.
Kurir.rs
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