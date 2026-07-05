Slušaj vest

Blokadersko - opozicioni krugovi još jednom su pokazali da kada bi, kojim slučajem, pobedili na izborima, Srbija bi se rasparčala na delove, što je i dokazala svojom izjavom potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić, koja je objavila na svom profilu na društvenoj mreži Iks takozvanu "Platformu za evropsku Srbiju", navodeći da od danas deluje i na nivou Vojvodine.

- Platforma za evropsku Srbiju od danas zajedno deluje i na nivou Vojvodine i fokusiraćemo se na borbu protiv korupcije i kriminala i u vojvođanskim mestima, vladavinu prava, decentralizaciju i sprečavanje izborne krađe koju režim uveliko sprema - navela je Tepićeva na Iksu.

To bi možda bilo u redu, da Tepićeva sve ovo nije najabila kao da govori o nezavisnoj državi, a ne o državi Srbiji kao celini.

Kao što su više blokaderi više puta pokazali svojim izjavama i postupcima da su autonomne pokrajine Srbije - Vojvodina i Kosovo Metohija - maltene nezavisne države, nadalje dokazuju da kada bi, kojim slučajem, došli na vlast, od Srbije ne bi ostalo ni slovo S!

Samo jedna šljiva...

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaBLAMAŽA MARINIKE TEPIĆ ZAPALILA MREŽE! Pozvala se na lažno istraživanje, Europe Elects je DEMANTOVAO! (VIDEO)
marinika.jpg
PolitikaI DA OPOZICIJA PODRŽI STUDENTSKU LISTU - LJUDI ZA NJIH NEĆE GLASATI! Marinika Tepić srušila sve snove mlađih blokadera o izborima ali i o "mađarskom scenariju"
Screenshot 2026-06-22 095151.jpg
Politika"VI STE ĐIKI BLAJNDERS BANDA" Brnabićeva i Jovanov demolirali Mariniku Tepić na sednici Skupštine: Krali ste gde ste stigli i opelješili ste 619 milion evra!
Ana Brnabić Milenko Jovanov
PolitikaMARINIKI SMETA SIJEV ORDEN PRIJATELJSTVA ZA VUČIĆA! Tepićevu zasuli komentarima na mrežama "Drži se ti farmi, tu ti je domet, pusti visoku diplomatiju" (FOTO)
marinika2.jpg