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Blokadersko - opozicioni krugovi još jednom su pokazali da kada bi, kojim slučajem, pobedili na izborima, Srbija bi se rasparčala na delove, što je i dokazala svojom izjavom potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić, koja je objavila na svom profilu na društvenoj mreži Iks takozvanu "Platformu za evropsku Srbiju", navodeći da od danas deluje i na nivou Vojvodine.

- Platforma za evropsku Srbiju od danas zajedno deluje i na nivou Vojvodine i fokusiraćemo se na borbu protiv korupcije i kriminala i u vojvođanskim mestima, vladavinu prava, decentralizaciju i sprečavanje izborne krađe koju režim uveliko sprema - navela je Tepićeva na Iksu.

To bi možda bilo u redu, da Tepićeva sve ovo nije najabila kao da govori o nezavisnoj državi, a ne o državi Srbiji kao celini.

Kao što su više blokaderi više puta pokazali svojim izjavama i postupcima da su autonomne pokrajine Srbije - Vojvodina i Kosovo Metohija - maltene nezavisne države, nadalje dokazuju da kada bi, kojim slučajem, došli na vlast, od Srbije ne bi ostalo ni slovo S!

Samo jedna šljiva...