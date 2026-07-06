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Dinamika predstojećih izbora u Srbiji i dalje će zavisiti od niza faktora, a nakon najave da planira da u narednom periodu podnese ostavku na mesto predsednika države, Aleksandar Vučić je u subotu otvorio još jednu mogućnost - da se vanredni izbori održe i pre te ostavke, dakle i odvojeno od predsedničkih izbora.

Ovom porukom predsednik Srbije je pokazao da ne beži od provere narodne volje, već da je spreman da poverenje ponovo stavi pred građane, ocenjuju sagovornici Kurira. Oni smatraju da se, za razliku od vladajuće koalicije koja u prvi plan stavlja rezultate i viziju za budućnost zemlje, blokaderski blok okupio samo oko namere da dođe na vlast bez ikakvog obaziranja na to šta dolazi posle toga.

- Da pričam o predsedničkim izborima, mnogo vremena, otkad podnesem ostavku, a ima vremena do tada još 90 dana. Možda im pre toga budu parlamentarni izbori, ko zna, nadležne institucije odlučiće o tome u skladu s interesima Republike Srbije onako kako to priliči - poručio je Vučić.

Da Srbija stane

Sociolog Vladimir Vuletić objašnjava za Kurir zašto u trenutnoj situaciji vanredni izbori nemaju smisla.

Vladimir Vuletić Foto: Kurir Televizija

- Oni su imali smisla u decembru 2024. godine da bi se izbegla i prevazišla politička kriza izazvana masovnim protestima. Nakon toga, a posebno nakon 15. marta koji je pokazao da se vaninstitucionalno ne može rešavati pitanje vlasti, tema vanrednih izbora je isključivo stvar dogovora vlasti i njenih oponenata. S obzirom na to da niko iz opozicije, računajući i takozvanu studentsku listu, ne želi da razgovara sa vlastima, onda Vučić ima potpunu slobodu da sam odluči kada će koji vanredni izbori biti, ako ih bude. Trenutno nema ni potrebe da bude vanrednih izbora, ali pošto se o tome već toliko govori svi očekuju da će ih biti, a kada će se to desiti i da li će biti prvo ovi ili oni, ili istovremeno, stvar je dogovora svih političkih aktera, dakle vlasti, parlamentarne opozicije i takozvane studentske liste - kaže Vuletić.

On ocenjuje da čitav projekat tzv. studentske liste nije ni sačinjen da ima nekakav plan za budućnost Srbije već se naslanja na raniju ideju i slogan opozicije - da Srbija stane.

- Njihov osnovni cilj je da okupe sve koji su protiv Vučića i da ga smene. Šta posle toga, za organizatore nije važno. To je kao onasituacija na mitinzima kada posle svog službenog dela daju "zeleno svetlo" da građani sami nastupaju. Time sa sebe skidaju svaku odgovornost za ono što će biti posle. Tzv. studentska lista zapravo i ne postoji, jer je teško napraviti listu između ljudi koji se međusobno razlikuju i kojima je jedini zajednički interes da sruše aktuelnu vlast. Međutim, svi dobro znaju da od mesta na izbornoj listi zavisi i uticaj tih različitih grupa u postizbornoj konstelaciji bez obzira koliko će mesta imati u parlamentu - napominje Vuletić.

Samo parole

Politički analitičar Srđan Barac ocenjuje za Kurir da će konačna odluka o izborima zavisiti od političke procene, stabilnosti zemlje, izborne atmosfere i onoga što je najpoštenije prema građanima.

Srđan Barac, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

- Vučić je otvaranjem mogućnosti da parlamentarni izbori budu održani pre njegove ostavke pokazao da ne beži od provere narodne volje, već da je spreman da poverenje ponovo stavi pred građane. Razdvajanje izbora ima jasnu političku logiku. Parlamentarni izbori bi bili izjašnjavanje o tome da li Srbija nastavlja putem stabilnosti, ekonomskog razvoja, investicija, rasta plata i penzija, ili ulazi u eksperiment bez jasnog programa i odgovornosti. Najveći problem tzv. studentskog bloka jeste to što unapred proglašava pobedu, a istovremeno krije ljude, program i politički pravac. Ne znamo ko ih vodi, šta nude, kakav im je stav o Kosovu i Metohiji, ekonomiji, Evropi, investicijama i spoljnopolitičkoj poziciji Srbije - podseća Barac.

Kako kaže, to skrivanje može da traje samo dok izbori ne postanu konkretni.

- Tada se pred građane izlazi s imenima, biografijama, programom i odgovornošću. Vučić je ovom porukom vratio inicijativu i praktično im poručio: izađite iz anonimnosti i recite građanima šta nudite. Jer izbori nisu parola protiv jednog čoveka, već odluka o budućnosti države - zaključuje Barac.