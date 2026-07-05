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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom zvaničnom Instagram nalogu.

Kako je istakao u objavi, on "služi samo Srbiji i svom narodu".

- Ja sam slobodan čovek, ponosan Srbin!

Podsetimo, Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska radova na brzoj saobraćajnici "Osmeh Vojvodine" kod Bezdana, kada se može očekivati podnošenje njegove ostavke i nagovestio mogućnost održavanja parlamentarnih izbora čak i pre podnošenja njegove ostavke na mestu predsednika Republike.

Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je istakao da ima još vremena do tog trenutka.