"SLUŽIM SAMO SRBIJI I SVOM NARODU" Oglasio se predsednik Vučić: Ja sam slobodan čovek, ponosni Srbin
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom zvaničnom Instagram nalogu.
Kako je istakao u objavi, on "služi samo Srbiji i svom narodu".
- Ja sam slobodan čovek, ponosan Srbin!
Podsetimo, Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska radova na brzoj saobraćajnici "Osmeh Vojvodine" kod Bezdana, kada se može očekivati podnošenje njegove ostavke i nagovestio mogućnost održavanja parlamentarnih izbora čak i pre podnošenja njegove ostavke na mestu predsednika Republike.
Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je istakao da ima još vremena do tog trenutka.
- Da pričam o predsedničkim izborima, mnogo vremena, otkad podnesem ostavku, a ima vremena do tada još 90 dana... Možda im pre toga budu parlamentarni izbori, ko zna, nadležne institucije odlučiće o tome u skladu s interesima Republike Srbije onako kako to priliči - poručio je šef države.