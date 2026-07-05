Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić više puta je naglasio da Srbija vodi nezavisnu i suverenu politiku, međutim blokaderima se takav način vođenja države očigledno ne dopada, što potvrđuju i najnovije reakcije.

"Ovi iz SSP bi pitali Amerikance čak i gde smeju da šalju delegaciju, a gde ne?", napisao je korisnik Iksa, reagujući na izjavu člana Predsedništva Stranke slobode i pravde Branka Miljuša o odlasku ministra Borisa Bratine na sahranu u Iranu.

"Član Predsedništva Stranke slobode i pravde (SSP) Branko Miljuš pitao je danas da li je predsednik Srbije Aleksandar Vučić obavestio američku administraciju da je ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina, kao izaslanik Vlade Srbije, otputovao na sahranu vrhovnog lidera Irana, ajatolaha Alija Hamneija.", glasi tekst na koji je reagovao korisnik Iksa.

Foto: Printscreen

Po svemu sudeći, blokaderi bi strance pitali i gde smeju da šalju naše državne delegacije, dok predsednik Srbije za razliku od njih vodi politiku nezavisne i suverene zemlje.