Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić više puta je naglasio da Srbija vodi nezavisnu i suverenu politiku, međutim blokaderima se takav način vođenja države očigledno ne dopada, što potvrđuju i najnovije reakcije.

"Ovi iz SSP bi pitali Amerikance čak i gde smeju da šalju delegaciju, a gde ne?", napisao je korisnik Iksa, reagujući na izjavu člana Predsedništva Stranke slobode i pravde Branka Miljuša o odlasku ministra Borisa Bratine na sahranu u Iranu.

"Član Predsedništva Stranke slobode i pravde (SSP) Branko Miljuš pitao je danas da li je predsednik Srbije Aleksandar Vučić obavestio američku administraciju da je ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina, kao izaslanik Vlade Srbije, otputovao na sahranu vrhovnog lidera Irana, ajatolaha Alija Hamneija.", glasi tekst na koji je reagovao korisnik Iksa.

WhatsApp Image 2026-07-05 at 16.44.37.jpeg
Foto: Printscreen

Po svemu sudeći, blokaderi bi strance pitali i gde smeju da šalju naše državne delegacije, dok predsednik Srbije za razliku od njih vodi politiku nezavisne i suverene zemlje.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"SLUŽIM SAMO SRBIJI I SVOM NARODU" Oglasio se predsednik Vučić: Ja sam slobodan čovek, ponosni Srbin
Aleksandar Vučić
PolitikaKAD JE BIO KAMIONDŽIJA U AMERICI GRLIO SRPSKU ZASTAVU, POSTAO SPAJIĆEV ČOVEK - NAPADA SRBIJU! Razvojni put Borisa Pejovića, potpredsednika Skupštine Crne Gore
Boris Pejović
PolitikaVUČIĆ SUTRA SA SALVINIJEM: Potpredsednik Saveta ministara Vlade Italije dolazi u Beograd
Screenshot 2026-06-08 112600.jpg
Politika"ULAŽEMO 500 MILIONA GODIŠNJE" Vučić reagovao na reči Bugarke Dare! Pobednica Evrovizije rekla: "Ja kad uđem u Srbiju, ja sam spasena"
Aleksandar Vučić Dara.jpg