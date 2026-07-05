"BLOKADERI BI STRANCE PITALI I GDE SMEJU DA ŠALJU DELEGACIJE" Blamantne izjave SSP naišle na oštro negodovanje: Za razliku od njih Vučić vodi NEZAVISNU POLITIKU
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić više puta je naglasio da Srbija vodi nezavisnu i suverenu politiku, međutim blokaderima se takav način vođenja države očigledno ne dopada, što potvrđuju i najnovije reakcije.
"Ovi iz SSP bi pitali Amerikance čak i gde smeju da šalju delegaciju, a gde ne?", napisao je korisnik Iksa, reagujući na izjavu člana Predsedništva Stranke slobode i pravde Branka Miljuša o odlasku ministra Borisa Bratine na sahranu u Iranu.
"Član Predsedništva Stranke slobode i pravde (SSP) Branko Miljuš pitao je danas da li je predsednik Srbije Aleksandar Vučić obavestio američku administraciju da je ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina, kao izaslanik Vlade Srbije, otputovao na sahranu vrhovnog lidera Irana, ajatolaha Alija Hamneija.", glasi tekst na koji je reagovao korisnik Iksa.
Po svemu sudeći, blokaderi bi strance pitali i gde smeju da šalju naše državne delegacije, dok predsednik Srbije za razliku od njih vodi politiku nezavisne i suverene zemlje.
Kurir.rs