Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je snimak sa splava na Savi.

- Sledeći put kada dođem na splav, obećavam, preplivaću Savu kao nekada. Za sada, ostaje muka - kečiga ili riblji paprikaš...- napisao je Vučić.

- Mnogo godina nisam bio na Savi. Došao na čuveno srpsko more, ovde sam iz Ostružnice, bio sa Sinišom, obišao Expo, nešto kao radili, i svratili ovde do Vučkovog prijatelja, kuma, oni organizovali ovde ribu. Naravno, radio Lola se čuje u pozadini, a ovo je kečiga, i sad, bog zna šta da odlučim. Ovo su neki drugi jeli, ne ja. Kažu da nije dozvoljeno, a nema ukusnije i bolje ribe od kečige - rekao je Vučić.

On je naglasio da je ono što je najvažnije da Expo napreduje, da radimo dobro, da radimo vredno.

- I danas su radnici bili na poslu, ali uveren sam da ćemo da završimo sve, da ćemo da stignemo sve na vreme i da pobedimo, i da Srbija bude najbolji mogući domaćin najveće svetske priredbe 2027. godine - poručio je predsednik.

Ne propustitePolitika"BLOKADERI BI STRANCE PITALI I GDE SMEJU DA ŠALJU DELEGACIJE" Blamantne izjave SSP naišle na oštro negodovanje: Za razliku od njih Vučić vodi NEZAVISNU POLITIKU
mmmmmm.jpg
Politika"SLUŽIM SAMO SRBIJI I SVOM NARODU" Oglasio se predsednik Vučić: Ja sam slobodan čovek, ponosni Srbin
Aleksandar Vučić
PolitikaKAD JE BIO KAMIONDŽIJA U AMERICI GRLIO SRPSKU ZASTAVU, POSTAO SPAJIĆEV ČOVEK - NAPADA SRBIJU! Razvojni put Borisa Pejovića, potpredsednika Skupštine Crne Gore
Boris Pejović
PolitikaVUČIĆ SUTRA SA SALVINIJEM: Potpredsednik Saveta ministara Vlade Italije dolazi u Beograd
Screenshot 2026-06-08 112600.jpg