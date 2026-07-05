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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je snimak sa splava na Savi.

- Sledeći put kada dođem na splav, obećavam, preplivaću Savu kao nekada. Za sada, ostaje muka - kečiga ili riblji paprikaš...- napisao je Vučić.

- Mnogo godina nisam bio na Savi. Došao na čuveno srpsko more, ovde sam iz Ostružnice, bio sa Sinišom, obišao Expo, nešto kao radili, i svratili ovde do Vučkovog prijatelja, kuma, oni organizovali ovde ribu. Naravno, radio Lola se čuje u pozadini, a ovo je kečiga, i sad, bog zna šta da odlučim. Ovo su neki drugi jeli, ne ja. Kažu da nije dozvoljeno, a nema ukusnije i bolje ribe od kečige - rekao je Vučić.

On je naglasio da je ono što je najvažnije da Expo napreduje, da radimo dobro, da radimo vredno.