Slušaj vest

Asocijacija novinara Srbije (ANS) oglasila se saopštenjem u kom najoštrije osuđuje sraman tvit predsednika stranke "Srbija centar" Zdravka Ponoša, ocenjujući ga kao uvredljiv, primitivan i mizogin, i pozvala na javno izvinjenje novinarkama i svim ženama koje su njime pogođene.

Njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

"Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje skandalozan, primitivan i mizogin tvit Zdravka Ponoša, kojim je brutalno uvredio novinarke i sve žene.

Komentari o tome da li su žene "sa štajge", da li su "obrijane" ili "okupane" nisu politička kritika, već najobičniji prostakluk i govor koji duboko vređa dostojanstvo žena. Takav rečnik ne priliči ozbiljnom političaru, već pokazuje potpuni nedostatak elementarne kulture i poštovanja.

ANS zahteva javno izvinjenje svim novinarkama i ženama koje je Ponoš uvredio i poziva javnost da osudi ovakav nedopustiv govor mržnje i seksizma.

Kada nestane argumenata, ostaju uvrede. A ovaj tvit je najbolji dokaz političkog i ljudskog sunovrata njegovog autora", poručili su iz ANS.

Zdravko Ponoš Foto: Printscreen X

Podsetimo, Zdravko Ponoš šokirao je javnost objavom na Iksu u kojoj je na krajnje uvredljiv i mizogin način komentarisao izgled i profesionalnost novinarki i gošći televizije Prva.

On je poručio da "voditeljke ne bi trebalo da dolaze u jutarnji program direktno sa štajge, da gosti ne budu iz kafane“.

- Da li bi za TV Prva bio prejak zahtev da im voditeljke ne dolaze u jutarnji program direktno sa štajge, gosti iz kafane, gošće neobrijane? Svi da budu okupani.

Ili čekamo stav skupštinski autentično istumačenog REM? - glasi sraman Ponošev tvit.

Ubrzo nakon objave usledile su brojne reakcije i osude u komentarima ispod njegove objave, a više o tome pročitajte u posebnoj vesti klikom ovde.