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Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević razgovarao je danas sa građanima na Klisi u Novom Sadu i poručio da će se njegova stranka politički boriti za Novi Sad i Vojvodinu, istakavši da "neće dati Novi Sad blokaderima".

- Dragi moji Novosađani, hvala na svemu što ste uradili za našu Srbiju! Hvala što ste sačuvali i odbranili otadžbinu od pokušaja sprovođenja obojene revolucije, i pomogli predsedniku Aleksandru Vučiću da nastavi našu zajedničku borbu za slobodnu, suverenu i naprednu Srbiju!

Pristojna Srbija je većinska Srbija! - napisao je on.

Vučević je naveo da je bila čast biti danas sa građanima na Klisi, Slanoj Bari, Vidovdanskom naselju, Pekićevim salašima, Čeneju i Šangaju, u našoj Srpskoj Atini, i razgovarati o tome šta je urađeno u poslednjih 14 godina i kakvi su dalji planovi.