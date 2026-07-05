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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je kadetima na srebrnoj medalji na Svetskom prvenstvu u Turskoj.

- Čestitam našim sjajnim kadetima na veličanstvenom uspehu i osvojenoj srebrnoj medalji na Svetskom prvenstvu u Turskoj!

- Srbija je zemlja košarke, a vi ste još jednom pokazali zašto nas ceo svet poštuje i prepoznaje kao naciju šampiona. Ovo nije samo uspeh jedne generacije, već potvrda da budućnost srpske košarke ima snagu, karakter i pobednički duh.

- Ponosni smo na svakog od vas, na vaš trud, disciplinu, hrabrost i način na koji ste nosili grb Srbije. Nastavite da sanjate velike snove i da ih pretvarate u velike pobede.