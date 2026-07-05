Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je kadetima na srebrnoj medalji na Svetskom prvenstvu u Turskoj.

- Čestitam našim sjajnim kadetima na veličanstvenom uspehu i osvojenoj srebrnoj medalji na Svetskom prvenstvu u Turskoj!

- Srbija je zemlja košarke, a vi ste još jednom pokazali zašto nas ceo svet poštuje i prepoznaje kao naciju šampiona. Ovo nije samo uspeh jedne generacije, već potvrda da budućnost srpske košarke ima snagu, karakter i pobednički duh.

- Ponosni smo na svakog od vas, na vaš trud, disciplinu, hrabrost i način na koji ste nosili grb Srbije. Nastavite da sanjate velike snove i da ih pretvarate u velike pobede.

Screenshot 2026-07-05 214434.jpg
Foto: Printscreen/X

Ne propustitePolitika"SLEDEĆI PUT, OBEĆAVAM, PREPLIVAĆU SAVU" Predsednik Vučić objavio nesvakidašnji snimak sa splava: "Za sada, ostaje muka - kečiga ili riblji paprikaš"
Aleksandar Vučić
Politika"SLUŽIM SAMO SRBIJI I SVOM NARODU" Oglasio se predsednik Vučić: Ja sam slobodan čovek, ponosni Srbin
Aleksandar Vučić
Politika"ULAŽEMO 500 MILIONA GODIŠNJE" Vučić reagovao na reči Bugarke Dare! Pobednica Evrovizije rekla: "Ja kad uđem u Srbiju, ja sam spasena"
Aleksandar Vučić Dara.jpg
PolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ ODLUČAN, DRŽAVA UVODI NOVI SISTEM NADZORA RADOVA: Svaku rupu u Srbiji ću imati u svom telefonu - to će biti PAKAO ZA FUNKCIONERE
vucic.jpg