JOŠ JEDAN SKANDAL U CRNOJ GORI! Spajić, Đukanović i Mandić "proteruju" srpski jezik iz crnogorskog Ustava: Evo ko jedini neće glasati za izmene
Još jedna podla igra u Crnoj Gori u kojoj, kako postaje sve očiglednije, nema mesta za bilo šta srpsko!
Milojko Spajić, Milo Ðukanović i Andrija Mandić dogovorili izmene Ustava Crne Gore u kojima nema mesta za srpski jezik!
Kako saznajemo, svemu je "kumovao" ambasador EU u Crnoj Gori Johan Satler koji im je naredio da za srpski jezik ne sme imati mesta u Ustavu.
Prema informacijama, jedina partija koja neće glasati za ustavne izmene je Demokratska narodna partija (DNP) Milana Kneževića.
Inače, kako su preneli crnogorski mediji, konsultacije predstavnika vlasti i opozicije o ustavnim izmenama održane su večeras uz posredovanje Delegacije EU, a iz Skupštine je najavljeno da će u utorak biti održano prvo glasanje o izmenama, za koje je potrebna dvotrećinska većina.
Nakon sastanka oglasila se Delegacija EU u Crnoj Gori.
- Kroz dijalog o Platformi za prevazilaženje parlamentarne krize u ključnoj fazi procesa evropske integracije, učesnici sastanka su se saglasili da iniciraju izmene zakona u oblasti unutrašnjih poslova i nacionalne bezbednosti. Izmene će se, između ostalog, odnositi i na procedure obrazovanja - piše u saopštenju.