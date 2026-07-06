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Još jedna podla igra u Crnoj Gori u kojoj, kako postaje sve očiglednije, nema mesta za bilo šta srpsko!

Milojko Spajić, Milo Ðukanović i Andrija Mandić dogovorili izmene Ustava Crne Gore u kojima nema mesta za srpski jezik!

Kako saznajemo, svemu je "kumovao" ambasador EU u Crnoj Gori Johan Satler koji im je naredio da za srpski jezik ne sme imati mesta u Ustavu.

Prema informacijama, jedina partija koja neće glasati za ustavne izmene je Demokratska narodna partija (DNP) Milana Kneževića.

Inače, kako su preneli crnogorski mediji, konsultacije predstavnika vlasti i opozicije o ustavnim izmenama održane su večeras uz posredovanje Delegacije EU, a iz Skupštine je najavljeno da će u utorak biti održano prvo glasanje o izmenama, za koje je potrebna dvotrećinska većina.

Nakon sastanka oglasila se Delegacija EU u Crnoj Gori.