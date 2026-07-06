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Jedan od najčešće ponavljanih "argumenata" kojim je samozvani vojni ekspert, bez ikakve vojne obuke, Aleksandar Radić pokušao da uveri javnost da je 15. marta 2025. godine, upotrebljen takozvani zvučni top odnosio se na, kako je tvrdio, "neobičnu činjenicu" da su ljudi u Pionirskom parku nosili kišobrane sa oznakom „Faradej“.

Radićev zaključak postao je jedan od osnovnih "dokaza" blokaderskih propagandnih platformi, studenata u blokadi i armije botova, da su ljudi iz Pionirskog parka ovaj kišobran koristili kao svojevrsnu zaštitu od navodne upotrebe zvučnog topa.

"Radio sam u američkoj policiji, upoznao sam se sa funkcionisanjem zvučnog topa, sa efektima, poznajem materiju, susretao sam se s njom. U noći pred 15. mart video sam američku prodavnicu punu materijala Faradej. To je komercijalni naziv materijala koji služi za zaštitu od niskofrekventnih zvučnih talasa. 15. marta sam razgovarao sa ljudima koji su išli u Ćacilend, razgovarao sam sa njima o ratu u Ukrajini, nosili su kišobran. Besmislica je da tu ljudi na taj lepi dan nose kišobran oznake Faradej… Zašto su imali materijal koji pruža zaštitu od dejstva zvučnih talasa?", pitao je Radić, obrazlažući kako je zaključio da je tzv. zvučni top zaista upotrebljen.

Foto: Kurir Televizija

Baš ta tvrdnja, koju su brojni mediji preneli bez ijednog dodatnog pitanja ili konsultacije sa pravim stručnjacima iz oblasti fizike, akustike ili elektrotehnike, danas predstavlja jedan od najboljih primera koliko daleko može da ode jedna neistina kada se ozbiljne teme prepuste političkim tumačenjima i ljudima bez ikakvog šireg obrazovanja.

Naime, Faradejev kavez, po kome su takvi proizvodi dobili ime, jedan je od najstarijih i najpoznatijih principa u elektromagnetici i nema apsolutno nikakve veze sa akustikom, u ovom slučaju sa zvucima koje bi eventualno ispuštalo neko sonično oružje. Njegova namena nije dakle da zaustavlja zvučne talase, već da blokira elektromagnetno zračenje, radio-frekvencije, DžPS signale, vajfaj komunikaciju i druge oblike elektromagnetnih polja.

Faradejeve torbe, futrole, navlake, kao i kišobrani koriste za zaštitu elektronskih uređaja od praćenja, očitavanja signala ili elektromagnetnih smetnji.

Zvučni talas, sa druge strane, nije elektromagnetni talas već mehanička vibracija koja se kroz vazduh prenosi kretanjem molekula, pa je samim tim fizički nemoguće da materijal koji blokira radio-signal istovremeno predstavlja zaštitu od zvučnog udara.

To bi naravno svaki student prve godine fizike ili elektrotehnike objasnio za nekoliko minuta, pa se zato opravdano postavlja pitanje kako je čovek koji se godinama u javnosti predstavlja kao vojni analitičar mogao da pomeša dve potpuno različite oblasti fizike i da od te greške napravi jedan od glavnih argumenata za tvrdnju da je upotrebljeno sonično oružje.

Za zaustavljanje zvučnih talasa potrebna je velika masa, debeli betonski zidovi, olovne barijere ili specijalno projektovani akustički paneli, dok bi lagana tkanina Faradejevog kišobrana vibrirala zajedno sa vazduhom i propustila zvučni talas gotovo bez ikakvog otpora.

Ozbiljnost čitave situacije i plasiranja ovakvih neistina u vidu argumenata koji su bez rezerve uzimani kao tačni, dobija dodatnu težinu sada nakon što se napravi retrospektiva svih dešavanja od 15. marta 20215. godine, i niza nasilja koje je usledilo zbog ove lažu, ali i toga da je Radić, nakon što je po nalogu nadležnog tužilaštva saslušan i nakon pretresa njegovog stana i kancelarije u okviru istrage o aferi „zvučni top“, pobegao iz Srbije i poručio da će se vratiti „kada Srbija bude slobodna“.

Ostaje, međutim, da se postavi pitanje, slobodna za šta? Za ozbiljnu stručnu raspravu, koja mora počivati na proverljivim činjenicama i zakonima fizike, ili za neometano plasiranje neistina i agresivnih kampanja u cilju izazivanja unutrašnjih nereda?