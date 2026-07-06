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Poslanici raspravljaju, između ostalog, o finansiranju političkih aktivnosti, predlogu zakona o roditelju-negovatelju, kao i o tumačenju Zakona o elektronskim medijima, od čega zavisi izbor članova Saveta REM-a.

1/15 Vidi galeriju Vanredno zasedanje Skupštine Foto: Petar Aleksić

Dačić: Novi zakon na sveobuhvatan način uređuje oblast oružja i municije

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da novi Predlog zakona o oružju i municiji na sistematičan i sveobuhvatan način uređuje oblast oružja i municije u Srbiji.

Dačić je, obrazlažući predlog zakona, naveo da su neke od novina trajno važenje oružnih listova, dizanje starosne granice za nabavljanje oružja za koje je potrebno odobrenje u određenim kategorijama, preciznije i detaljnije uređena pitanja čuvanja, nošenja, prenošenja i rukovanja oružjem, kao i detaljno uređivanje rada civilnog strelišta.

"Rad na nacrtu zakona započeo je 2023. godine, nakon tragičnih događaja koji su se dogodili u Srbiji u maju te godine, kada je Vlada Srbije, u cilju podizanja nivoa bezbednosti građana i njihove imovine, predvidela čitav niz mera, među kojima je bila i izmena postojećeg ili izrada novog zakona o oružju i municiji, kako bi se sistemskim pristupom pooštrili uslovi za držanje i nošenje vatrenog oružja, propisala jasna prava i obaveze pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju poslove u vezi sa oružjem", rekao je Dačić.

Istakao je da su predlogom zakona dodatno uređena zaštita dece i maloletnika, rad civilnih strelišta i primenjena stroža kaznena politika u ovoj oblasti. Dačić je naveo da se u odnosu na važeća zakonska rešenja menja sistemska kategorizacija oružja, a u skladu sa relevantnom direktivom Evropske unije, pri čemu se na predloženi način vatreno oružje detaljnije razvrstava prema svojim karakteristikama na kategorije: oružje koje je zabranjeno uz određene izuzetke, oružje za koje je potrebno odobrenje, za koje nije potrebno odobrenje uz obaveznu prijavu i slobodno oružje.

Kada je u pitanju oružje za koje je potrebno odobrenje, Dačić je naveo da je u odnosu na postojeća rešenja povećana starosna granica za nabavljanje oružja za ličnu bezbednost sa 18 na 21 godinu života, čime se obezbeđuje viši stepen psihofizičke zrelosti i odgovornosti vlasnika oružja. Dodao je da je za vlasnike sportskog i lovačkog oružja zadržana starosna granica od 18 godina, budući da se u ovom slučaju radi o licima koja su posvećena streljačkom sportu.

"Novina je da sada vlasnici oružja mogu oružje držati u mestu prijavljenog boravišta, uz ispunjenje i kontrolu uslova za čuvanje i smeštaj oružja. Predlogom zakona u odnosu na važeći zakon uvodi se ograničenje u pogledu nabavljanja i držanja municije za oružje za ličnu bezbednost, vlasnik oružja za ličnu bezbednost može držati najviše 100 komada municije za oružje za ličnu bezbednost", rekao je Dačić.

Istakao je da je jedna od značajnih novina da se za lovačko oružje može nabaviti moderator zvuka, što do sada nije bio slučaj, čime se izašlo u susret lovačkim udruženjima, uvažavajući savremene trendove u ovoj oblasti.

"U slučaju smrti vlasnika, teret brige o oružju posle smrti vlasnika je prebačen na MUP i produžen je rok za regulisanje statusa oružja sa 6 meseci na godinu dana od dana nasleđivanja", rekao je Dačić.

Dodao je da su jedna od novina i odredbe koje detaljno uređuju rad i korišćenje civilnih strelišta, kao i mere bezbednosti na njima, a naročito korišćenje civilnog strelišta od strane maloletnih lica, dok se istovremeno zabranjuje obuka po modelu vojno-taktičke obuke na civilnim strelištima.

Jovanov: Predstavke Ustavnom sudu moći će da se podnose i elektronskim putem

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov izjavio je da se izmenama i dopunama Zakona o Ustavnom sudu omogućava da se predstavke mogu podnositi i elektronskim putem. Jovanov je u Skupštini Srbije, obrazlažući kao predlagač predložene izmene zakona, rekao da one imaju za cilj unapređenje prava na pristup Ustavnom sudu.

"Omogućava se da se Ustavnom sudu, pored neposrednog dostavljanja predstavki, predstavke dostavljaju i mogu se podnositi elektronskim putem na propisanom obrascu. Taj obrazac, odnosno prijem i evidentiranje tog podneska i sve ostalo biće definisano poslovnikom o radu Ustavnog suda", rekao je Jovanov. Prema njegovim rečima, Ustavni sud će imati obavezu u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona da uskladi svoj Poslovnik sa ovim zakonom.

"Ovim se u potpunosti unapređuje pravo na pristup sudu, omogućava se i ljudima koji ne mogu fizički da predaju svoje pismeno Ustavnom sudu da to urade elektronskim putem i, sa druge strane, time se pojačava važan segment, a to je pravo na pravično suđenje koje je garantovano članom 32. Ustava Republike Srbije i članom 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda", naveo je on.

Kako je dodao, izlazi se u susret građanima da mogu lakše da se obrate Ustavnom sudu i podnesu svoje zahteve. "Ovo će značiti, u svakom slučaju, i veći posao za Ustavni sud, ali oni će to sad već Poslovnikom urediti kako će obrađivati te akte koji budu dostavljani", rekao je Jovanov.

Objedinjena načelna rasprava o svih 18 tačaka dnevnog reda

Poslanici Skupštine Srbije počeli su objedinjenu načelnu raspravu o svih 18 tačaka dnevnog reda Osmog vanrednog zasedanja. Za ovaj predlog glasala su 132 poslanika od 149 prisutnih.

Na početku sednice Skupština je konstatovala ostavku narodne poslanice Jelene Jerinić.

"Narodna skupština, na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, konstatuje da je prestao mandat pre isteka vremena na koje je izabrana narodnoj poslanici prof. dr Jeleni Jerinić danom podnošenja ostavke", rekla je predsednica parlamenta Ana Brnabić.

Na dnevnom redu vanredne sednice je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i Predlog zakona o roditelju-negovatelju. Na predloženom dnevnom redu je i Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 231a, stav 12. tačka 2 Zakona o vazdušnom saobraćaju, kao i Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 18 tačka 4 Zakona o elektronskim medijima.

Pred poslanicima su i Predlog zakona o oružju i municiji, izmene i dopune Krivičnog zakonika, Predlog zakona o izmenama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, kao i Predlog zakona o pravnom položaju međunarodnih sportskih saveza.

Na predloženom dnevnom redu su i Predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine i Predlog zakona o dopunama Zakona o Ustavnom sudu.

Počela sednica Skupštine Srbije

Poslanici Skupštine Srbije počeli su nešto posle 10 časova Osmo vanredno zasedanje, a na predloženom dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i Predlog zakona o roditelju-negovatelju.

Sednicom predsedava predsednica Skupštine Ana Brnabić, a prisustvuje 149 narodnih poslanika.

Na predloženom dnevnom redu je i Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 231a, stav 12. tačka 2 Zakona o vazdušnom saobraćaju, kao i Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 18 tačka 4 Zakona o elektronskim medijima.

Pred poslanicima su i Predlog zakona o oružju i municiji, izmene i dopune Krivičnog zakonika, Predlog zakona o izmenama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, kao i Predlog zakona o pravnom položaju međunarodnih sportskih saveza.

Elvira Kovač: Politička volja postoji, cilj je da ove nedelje dobijemo Savet REM-a

Autentično tumačenje Zakona o elektronskim medijima treba da deblokira izbor Saveta REM-a, dok izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti donose nove mere za primenu preporuka ODIHR-a i veću zastupljenost žena na izbornim listama, rekla je za RTS potpredsednica Skupštine Srbije i predsednica skupštinskog odbora za evropske integracije Srbije Elvira Kovač.

Osmo vanredno zasedanje Narodne skupštine počelo je danas, a na predloženom dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i Predlog zakona o roditelju-negovatelju.

Na dnevnom redu je i Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 231a, stav 12. tačka 2, Zakona o vazdušnom saobraćaju, kao i Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 18 tačka 4, Zakona o elektronskim medijima.

Pred poslanicima su i Predlog zakona o oružju i municiji, izmene i dopune Krivičnog zakonika, Predlog zakona o izmenama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, kao i Predlog zakona o pravnom položaju međunarodnih sportskih saveza.

Na dnevnom redu je i Predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, kao i Predlog zakona o dopunama Zakona o Ustavnom sudu, saopšteno je iz Skupštine Srbije.

Pred poslanicima će biti i Predlog zakona o potvrđivanju Dopunskog protokola uz Konvenciju o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR) o elektronskom tovarnom listu i Predlog zakona o potvrđivanju Opcionog protokola uz Konvenciju o pravima deteta o postupku za pritužbe.

Na predloženom dnevnom redu su Predlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Lista kandidata za izbor predsednika Saveta Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Lista kandidata za izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju stalnog sastava Republičke izborne komisije, kao i dva predloga odluka o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Srbije.