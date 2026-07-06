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"Ovo nije samo zakon. Ovo je priznanje ljudima koji su svoj život posvetili brizi o svojoj deci i poruka da njihova žrtva više nije nevidljiva", navodi ministarka Đurđević Stamenkovski i dodaje:

"Iza svakog člana ovog zakona stoje majke i očevi koji godinama nisu imali radno vreme, slobodan dan ni godišnji odmor. Stoje porodice koje su najveći teret brige nosile same.

Ne postoji novac koji može da plati roditeljsku ljubav, ali postoji država koja može i mora da je prepozna.