POSLANICA OPOZICIJE NA SKUPU BLOKADERA U KRALJEVU JE VELIKA PODVALA GRAĐANIMA! Profesor Čupić besan zbog onog što rade studenti: "To je manipulacija" (VIDEO)
Profesor Čedomir Čupić potpuno je ogolio blokadere i priznao da iza njihovog predstavljanja stoje jeftine političke manipulacije, kalkulanti i preletači koji gledaju samo sopstveni interes.
Čupić nije krio razočaranje ponašanjem studenata blokadera, ističući da je zatečen pojavom određenih političkih figura na njihovim skupovima. Posebno se osvrnuo na skandalozno najavljivanje narodne poslanice Jelene Pavlović na blokaderskom skupu u Kraljevu, gde je ona građanima podmetnuta isključivo kao "advokatica".
- Prema tim ljudima treba biti oprezan. Ne samo sa tim ljudima, nego uopšte sa ljudima koji su interesno i kalkulantski nastrojeni. Mene su studenti iznenadili sa pojavom ove advokatice na mitingu u Kraljevu.Čak su i negde dali neku izjavu da oni prihvataju kritiku, ali eto, profesor Čupić nije u pravu kad je u pitanju princip. Ja sam bio u pravu, oni su rekli od kad su rekli da idu na izbore, da neće ni sa opozicijom, ni sa vlašću. Ona je poslanica, a vi najavite nju kao advokaticu, a da ne kažete da je ona poslanik Skupštine Srbije! Pa izvinite, to je velika podvala građanima. To je manipulacija! Kaže samostalna poslanica, pa nije ona samostalna poslanica, ona je samostalna po legitimitetu. U Skupštini je iskoristila mogućnost da se odvoji od Nestorovićeve grupe. Znači, mnogo opasnih ljudi ima na sceni, preletača! - ogorčen je Čupić.
On je upozorio da ovakvi likovi prete da unište sve na javnoj sceni.
- Sve će upropastiti! Ljudi koji su u stanju da prikrivaju određene stvari, ljudi koji su za njih u stanju da manipulišu, to su opasni ljudi! Kalkulanti, interesdžije, preletači, oni su potpuno uništili politički život u Srbiji! - rekao je za Novu S.
Kurir Politika