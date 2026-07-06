- Prema tim ljudima treba biti oprezan. Ne samo sa tim ljudima, nego uopšte sa ljudima koji su interesno i kalkulantski nastrojeni. Mene su studenti iznenadili sa pojavom ove advokatice na mitingu u Kraljevu.Čak su i negde dali neku izjavu da oni prihvataju kritiku, ali eto, profesor Čupić nije u pravu kad je u pitanju princip. Ja sam bio u pravu, oni su rekli od kad su rekli da idu na izbore, da neće ni sa opozicijom, ni sa vlašću. Ona je poslanica, a vi najavite nju kao advokaticu, a da ne kažete da je ona poslanik Skupštine Srbije! Pa izvinite, to je velika podvala građanima. To je manipulacija! Kaže samostalna poslanica, pa nije ona samostalna poslanica, ona je samostalna po legitimitetu. U Skupštini je iskoristila mogućnost da se odvoji od Nestorovićeve grupe. Znači, mnogo opasnih ljudi ima na sceni, preletača! - ogorčen je Čupić.