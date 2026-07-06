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Predstavnici dela zaposlenih u Gradskom saobraćajnom preduzeću Beograd (GSP) sastali su se sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Kako su rekli uoči sastanka, očekuju da će "prevladati razumno rešenje u korist GSP-a, a ne privatnih prevoznika".

Predsednik Sindikata "Centar" GSP Ivan Banković prethodno je ocenio da sastanak neće biti protokolarnog karaktera, već da će na njemu da se "lomi" oko pitanja o budućnosti gradskog prevoza.

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Predstavniic GSP ispred Predsedništva Foto: Petar Aleksić

- Predstavnici sindikata izneće argumente zbog kojih smatraju da je za GSP povoljnije da trolejbusi i električni autobusi ostanu u okviru tog preduzeća, umesto da se taj posao poveri privatnim partnerima - rekao je Banković.

Deo radnika GSP, sindikata i strukovnih udruženja predali su 24. juna zahteve Vučiću i razgovarali sa njim ispred zgrade na Andrićevom vencu, kada je obećao formalni sastanak.

 Kurir Politika

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