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U prethodnom periodu država je predstavila paket mera pomoći najugroženijim građanima, sprovela reforme koje su ocenjene kao važan korak ka deblokadi evropskog puta, nastavila razvoj putne infrastrukture i najavila precizan datum uvođenja obaveznog vojnog roka. Ovi potezi predstavljeni su kao konkretni, vidljivi i proverljivi rezultati državne politike u proteklom periodu.

Istovremeno, politička scena bila je obeležena nastavkom međusobnih optužbi, podela i pojačanih tenzija, uključujući i odnose vlasti prema tzv. studentskoj listi, što je dodatno produbilo političke razlike u javnom prostoru.

O ovim temama za Kurir televiziju govorili su sociolog i stručnjak za bezbednost Ilija Kajtez, politički analitičar Srđan Barac i predsednik organizacije "NIT" Bojan Borovčanin u emisiji "Puls Srbije".

Analiza izbora i bezbednosnih izazova u Srbiji

Srđan Barac je objasnio da postoje dva različita ugla posmatranja izbora, politički i državni, pri čemu je, kako je naveo, drugi ključan za donošenje odluke.

- Postoje dva ugla gledanja i mislim da je to važno da bi svi koji smatraju da treba što pre ići na izbore dobili širu sliku. Jedan je politički, i razumem birače koji veruju da su većina i da imaju najbolje kandidate i politiku, što su i pokazali rezultati na lokalnim izborima u više opština. Međutim, s druge strane postoji državni ugao i on kod donosioca odluka preteže kada se odlučuje o izborima - rekao je Barac.

politički analitičar Srđan Barac Foto: Kurir Televizija

On je dodao da se odluka o izborima mora posmatrati i kroz bezbednosni aspekt, uz ocenu da bi dodatno opterećenje sistema u izbornom periodu moglo imati šire posledice.

- Iz državnog ugla mora da se sagleda koji je trenutak najbolji da Srbija uđe u izborni proces, jer je teško održati potpunu bezbednosnu stabilnost kada je sistem maksimalno opterećen. Videli smo u lokalnim izborima koliko je bilo spoljnog uticaja, od evropskih institucija do susednih država i medija. Zbog toga treba razumeti da odluka nije samo politička, već i bezbednosna - objasnio je Barac.

U nastavku je naveo i da se odluka o izborima mora donositi u kontekstu šire geopolitičke situacije i unutrašnje stabilnosti države.

- Moramo uzeti u obzir i geopolitičke i energetske izazove. Ukoliko bi se nepromišljeno izašlo u susret svim zahtevima u svakom trenutku, postoji rizik da bi to mogli da iskoriste faktori spolja. Zato je važno da se odluka o izborima donese promišljeno i u skladu sa interesima države - zaključio je Barac.

Analiza političke situacije i izbora u Srbiji

Predsednik organizacije "NIT" Bojan Borovčanin ocenio je da su očekivanja od opozicionih i studentskih političkih inicijativa ostala neispunjena, jer, kako je naveo, nije postojao jasan plan ni konkretna vizija.

- Očekivali su se određeni planovi i programi, kao i ličnosti koje će stati ispred studentskih lista i pokreta sa svojim imenom, prezimenom, autoritetom i planovima za budućnost. Međutim, to se nije dogodilo i običan narod i studenti koji su imali neku vrstu nezadovoljstva videli su da nemaju jasan cilj ni pravac - rekao je Borovčanin.

Predsednik organizacije NIT Bojan Borovčanin Foto: Kurir Televizija

On je dodao da je, prema njegovoj oceni, došlo do promene u percepciji građana i svojevrsnog "buđenja" javnosti, uz tvrdnje da su mnogi izgubili poverenje u političke aktere koji su ranije imali podršku.

- Videlo se da se određeni pripadnici opozicionih struktura guraju u prvi plan i preuzimaju vođstvo u lokalnim sredinama i izbornim procesima. Došlo je do buđenja običnog stanovništva koje više ne želi da bude u rukama onih koji se predstavljaju kao zaštitnici prava, a pritom, po njihovom mišljenju, krše zakone i ponašaju se neodgovorno - objasnio je Borovčanin.

Govoreći o budućim izborima, on je istakao da bi oni trebalo da budu prilika za političko smirivanje i prihvatanje izbornih rezultata, uz smanjenje tenzija u društvu.

- Sledeći izbori treba da budu izbori pomirenja i pružene ruke, uz prihvatanje rezultata i povratak normalnosti. Ako smo demokratsko društvo, onda moramo da prihvatimo rezultate i nastavimo dalje. Srbija mora ići ka stabilnosti i dijalogu - zaključio je Borovčanin.

Uticaj obojene revolucije i političke manipulacije na Srbiju

Ilija Kajtez je ocenio da, prema njegovom mišljenju, objavljivanje novih činjenica neće uticati na najtvrđe jezgro učesnika blokada, već pre svega na građane koji još nisu zauzeli čvrst stav.

- Što se tiče takozvanog čvrstog jezgra blokaderskog pokreta, mislim da na njih to neće uticati, jer oni, po mom mišljenju, sprovode unapred definisanu agendu. Mi se, zapravo, obraćamo ljudima koji su u takozvanoj sivoj zoni, koji možda nisu dovoljno upoznati sa pozadinom događaja i koji pokušavaju da razumeju šta se zaista dešava. Upravo je važno da oni dobiju potpuniju sliku - rekao je on.

Sociolog i stručnjak za bezbednost Ilija Kajtez Foto: Kurir Televizija

Kajtez je dodao da smatra da će političke tenzije ostati prisutne i nakon izbora, bez obzira na njihov ishod, jer je, kako je naveo, cilj određenih aktera destabilizacija Srbije.

- Ne mislim da će oni koji učestvuju u toj agendi prihvatiti rezultate izbora, niti da će njihove aktivnosti prestati posle izbornog procesa. Smatram da postoje oni kojima ne odgovara ekonomsko, političko, diplomatsko i vojno jačanje Srbije, zbog čega će pokušavati da ospore svaki napredak države. Zato će period neposredno posle izbora biti posebno važan sa bezbednosnog aspekta - objasnio je Kajtez.

Govoreći o mogućim dešavanjima nakon izbora, on je upozorio da bi, prema njegovoj proceni, moglo da dođe do novih pokušaja izazivanja nestabilnosti.

- Njihov cilj je, po mom mišljenju, da stvore haos, odsustvo reda i institucija, odnosno stanje koje bi ličilo na anarhiju. Takav model smo već viđali u prošlosti kroz političke manipulacije, zbog čega smatram da je važno da građani prepoznaju razliku između političke borbe i pokušaja destabilizacije države - zaključio je Kajtez.

02:56 Analiza izbora i bezbednosnih izazova u Srbiji: "Iz državnog ugla mora da se sagleda koji je trenutak najbolji da Srbija uđe u izborni proces" - Barac Izvor: Kurir televizija

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