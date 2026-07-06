lako je tako živeti kad je uvek neko drugi kriv

lako je tako živeti kad je uvek neko drugi kriv

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Unutar studentsko - blokaderskih krugova javila se nova vrsta paranoje, koja kulminira novom teorijom o navodnom planu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da, pored vlasti, kontroliše i opoziciju, "nezavisne" medije, analitičare, pa čak i takozvani studentski pokret.

Povod za sve bila je objava naloga "Konsiljere" na društvenoj mreži Iks, u kojoj se tvrdi da je Vučićev plan postao jasan i da se, kako se navodi, "sastoji od tri faze".

- Prva, preko "nezavisnih" medija, analitičara i tzv. "studenata" naterati opoziciju da ne izađe na izbore i podrži studentsku listu. U drugoj fazi bi se skoncentrisao na jedinog preostalog neprijatelja, radio bi na podeli studentskog pokreta po ideološkoj liniji, priče radi na "građanski" i "patriotski" deo, naravno patriotski bi bio pod njegovom apsolutnom kontrolom. U trećoj fazi bi fingirao svađu unutar studentskog pokreta gde bi patriotski deo pokreta pričao nešto odprilike, građaniste su preuzeli Brisel i Ðilas - napisano je u objavi.

Blokaderima u ovakvoj paranoji izmiče kontroli svaka objava na društvenim mrežama, svaka izgovorena reč, pa im scena sve više liči na prostor u kojem se svaki unutrašnji sukob, podela i svaki pad poverenja, objašnjavaju jednim istim odgovorom - da iza svega stoji Vučić...