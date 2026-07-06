Slušaj vest

Samostalna poslanica u Skupštini Srbije Jelena Pavlović, nekadašnja članica stranke Branimira Nestorovića, koja je održala govor plenumašima na blokaderskom skupu u Kraljevu, sada se oglasila na društvenoj mreži Iks gde se obrušila na opoziciju, sa posebnim akcentom na kolege iz Zeleno-levog fronta.

- Imajući u vidu da je SNS imao svoj skup 27. juna, a studenti 28. juna, mislim da bi bilo fer da i opozicija koja neprestano poziva studente na ujedinjenje, pa i ona koja kaže da će samostalno, zakažu svoj skup - navela je Pavlović u objavi.

Jelena Pavlović Foto: Printscreen

Tu se priča, međutim, ne završava, budući da je u objavi ''potkačila'' i ZLF.

- P.S. Da ne zameri ZLF, zaista ne znam u kojoj su grupi, a koliko vidim, ne znaju ni oni - dodala je.

Podsećamo, haos u blokaderskim redovima na liniji studendti blokaderi-opozicija nastao je nakon skupa u Kraljevu 28. juna na kojem je na iznenađenje celokupne javnosti - budući da su se ograđivali od opozicije, postavljali joj uslove da ne zlaze na izbore da niko od poslanika u parlamentu ne može biti na njihovoj listi - govorila opoziciona poslanica Pavlović Jelena.

- Ona ne treba da govori i ne treba ništa da se pita - rekao je Radomir Lazović (ZLF) za N1.

00:56 Jelena Pavlović - aplaudirala Vučiću danas drži govor blokaderima Izvor: Kurir

Profesor Čedomir Čupić se osvrnuo na skandalozno najavljivanje narodne poslanice Jelene Pavlović na blokaderskom skupu u Kraljevu, gde je ona građanima podmetnuta isključivo kao "advokatica".

- Ona je poslanica, a vi najavite nju kao advokaticu, a da ne kažete da je ona poslanik Skupštine Srbije! Pa izvinite, to je velika podvala građanima. To je manipulacija! Kaže samostalna poslanica, pa nije ona samostalna poslanica, ona je samostalna po legitimitetu. U Skupštini je iskoristila mogućnost da se odvoji od Nestorovićeve grupe. Znači, mnogo opasnih ljudi ima na sceni, preletača! - rekao je Čupić za Novu S.