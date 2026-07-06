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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski govorila je na današnjoj sednici Skupštine Srbije o Zakonu roditelj negovatelj.

Ministarka je rekla da mesečna novčana naknada nije naknada za ljubav, jer roditeljska ljubav nema cenu, već da je ona priznanje da roditelj koji je zbog nege deteta morao da napusti posao ne sme da ostane bez ikakve materijalne sigurnosti. Ovim zakonom država prvi put preuzima deo te odgovornosti, jasna je poruka Milice Đurđević Stamenkovski.

"Nema tog iznosa koji može da bude naplata za neprospavane noći, za sve strahove, za neizvesnost za brigu, niti ima tog zakona koji može jednom rukom da odnese sve ove izazove i probleme. Ovaj zakon nije cena roditeljske ljubavi jer svi dobro znamo da ta ljubav nema cenu i da je ona uvek bezuslovna. Ovo je priznanje da vidimo one roditelje koji su se odrekli svojih poslova, svojih karijere, svog društvenog života. Mnogi od njih godinama nisu otišli sa prijateljima da popiju kafu. Mnogi od njih propustili su slavlja, svadbe, krštenja, rođendane. Mnogi od njih svoje živote oivičili su u četiri zida gde provode vreme samo sa svojom decom", rekla je ministarka Đurđević Stamenkovki i nastavila: