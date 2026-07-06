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Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se danas u Beogradu sa generalnim sekretarom Interpola Valdesi Urkizom, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji.

- Izuzetno mi je drago što sam imao zadovoljstvo da poželim dobrodošlicu u Beograd generalnom sekretaru Interpola Valdesiju Urkizi, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji. Srbija ima tradicionalno dobru saradnju sa ovom najznačajnijom međunarodnom policijskom organizacijom i spada među deset zemalja u svetu koja najviše koristi Interpolove baze podataka i alate. Imajući sve to u vidu, mi smo prošle godine razmenili oko 120.000 poruka u okviru zaštićenog sistema komunikacije, a u prvih šest meseci ove godine razmenjeno oko 63.000 poruka. Prošle godine raspisano je 86 međunarodnih poternica, a u prvih šest meseci ove godine, raspisano je još 97 međunarodnih poternica - naveo je Dačić na Instagramu.

Foto: Printscreen Instagram

Kako je istakao, u prvih šest meseci ove godine uhapšeno je 53 lica po srpskim poternicama, dok je u Srbiji 74 lica uhapšeno po inostranim poternicama, realizovano je 59 transfera i ekstradicija u Srbiju, kao i 65 transfera i ekstradicija iz Republike Srbije.

- Interpol ima različite projekte i mi učestvujemo u svim tim projektima. Postoje i operativne aktivnosti i akcije u kojima je uhapšen veliki broj ljudi. Naša Uprava kriminalističke policije u kojoj se nalazi Nacionalni centralni biro Interpola Beograd i Uprava za tehniku, sarađuju u svim projektima. Naši ljudi su sekondirani u Interpolu i nalaze se na visokim mestima. Na prošlogodišnjoj skupštini Interpola u Marakešu dobio sam, kao i Srbija, medalju Interpola za doprinos opštoj bezbednosti i borbi protiv organizovanog kriminala, što je priznanje izuzetno značajno za nas - kazao je Dačić.

Prema njegovim rečima, Srbija je veoma zainteresovana da otvori Regionalni biro Interpola, imajući u vidu da u ovom delu sveta nema regionalnog biroa.

- U tom smislu ćemo nastaviti sa konsultacijama, očekujemo podršku. Mi smo već dobili podršku jednog značajnog broja zemalja. To je tema kojom ćemo se ozbiljno baviti u narednom periodu. Nadam se da ćemo imati pozitivne reakcije, to će biti naš zadatak, kao i da ćemo u rokovima, koji su realni za Interpol, završiti taj posao - zaključio je Dačić.