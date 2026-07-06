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U petak počinje sa radom portal "Ko si bre ti", na adresi www.kosibreti.rs.

Kako se saznaje, a kao što je predsednik Aleksandar Vučić najavio, platforma je projektovana za situacije u kojima je zaštita identiteta onih koji prijavljuju od najvišeg značaja.

Bez registracije, bez ostavljanja ličnih podataka...

Prijava se podnosi bez registracije, bez ostavljanja ličnih podataka, bez praćenja korisnika, bez registrovanja IP adrese onih koji prijavljuju i bez prikupljanja informacija koje bi mogle da otkriju identitet podnosioca prijave.

Zahvaljujući ovakvoj kriptovanoj (šifrovanoj) arhitekturi, sistem obezbeđuje maksimalan nivo anonimnosti, poverljivosti i tehničke zaštite, zbog čega predstavlja jedno od najbezbednijih dostupnih rešenja za prijavljivanje korupcije, zloupotreba i drugih nepravilnosti od javnog interesa.

Portal odnosno platforma "Ko si bre ti", za anonimne prijave građana, zasnovan je na GlobaLeaks platformi, globalno priznatom rešenju koje se koristi u najosetljivijim institucionalnim i antikorupcijskim sistemima širom Evrope.

Ko još koristi ovakav način prijavljivanja korupcije?