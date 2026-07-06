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Predsednik SAD Donald Tramp ponovo je, na svojoj društvenoj mreži, podelio intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića za Foks njuz.

Foto: Printscreen

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao je ekskluzivni intervju za najuticajniji američki medij - Fox News digital u kome je govorio o odnosu SAD i Srbije, kao i o pozivu Donaldu Trampu da dođe u Srbiju.

Predsednik Vučić je izjavio da su odnosi između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država doživeli "drastičnu transformaciju" tokom mandata predsednika Donalda Trampa, navodeći da je taj zaokret promenio i percepciju javnosti u zemlji u kojoj su i dalje snažno prisutna sećanja na NATO bombardovanje 1999. godine.

U ekskluzivnom intervjuu za Fox News Digital, Vučić je pohvalio Trampov pristup Zapadnom Balkanu, ističući da je fokus njegove administracije na ekonomsku saradnju, a ne na politički pritisak, naišao na pozitivan odjek u Srbiji. On je naveo da su Tramp i njegov tim "veoma predano i posvećeno radili na Zapadnom Balkanu", dodajući da građani Srbije tu administraciju doživljavaju znatno drugačije u odnosu na prethodne američke vlade.

- Ako pitate ljude u Srbiji da naprave poređenje između Klintonove i Trampove administracije, ili demokrata i republikanaca, ne biste verovali. Odnos bi bio 90 prema 10 ili 95 prema 5 - rekao je Vučić.

Vučić je naveo da je nedavno uputio poziv Donaldu Trampu da poseti Srbiju i izrazio očekivanje da bi američki predsednik mogao da bude dočekan s velikim entuzijazmom.