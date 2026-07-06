TRAMP PONOVO PODSETIO NA VUČIĆEVE REČI! Još jednom podelio intervju srpskog lidera - dokaz da je OVIM REČIMA POGODIO U METU (FOTO)
Predsednik SAD Donald Tramp ponovo je, na svojoj društvenoj mreži, podelio intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića za Foks njuz.
Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao je ekskluzivni intervju za najuticajniji američki medij - Fox News digital u kome je govorio o odnosu SAD i Srbije, kao i o pozivu Donaldu Trampu da dođe u Srbiju.
Predsednik Vučić je izjavio da su odnosi između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država doživeli "drastičnu transformaciju" tokom mandata predsednika Donalda Trampa, navodeći da je taj zaokret promenio i percepciju javnosti u zemlji u kojoj su i dalje snažno prisutna sećanja na NATO bombardovanje 1999. godine.
U ekskluzivnom intervjuu za Fox News Digital, Vučić je pohvalio Trampov pristup Zapadnom Balkanu, ističući da je fokus njegove administracije na ekonomsku saradnju, a ne na politički pritisak, naišao na pozitivan odjek u Srbiji. On je naveo da su Tramp i njegov tim "veoma predano i posvećeno radili na Zapadnom Balkanu", dodajući da građani Srbije tu administraciju doživljavaju znatno drugačije u odnosu na prethodne američke vlade.
- Ako pitate ljude u Srbiji da naprave poređenje između Klintonove i Trampove administracije, ili demokrata i republikanaca, ne biste verovali. Odnos bi bio 90 prema 10 ili 95 prema 5 - rekao je Vučić.
Vučić je naveo da je nedavno uputio poziv Donaldu Trampu da poseti Srbiju i izrazio očekivanje da bi američki predsednik mogao da bude dočekan s velikim entuzijazmom.
Kurir.rs