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Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov oštro je kritikovao opozicione poslaničke grupe u Narodnoj skupštini, rekavši da se tokom današnje sednica čula "kompilacija laži".

- Ovo je predizborna kompilacija, ono kao kad se dvoje zabavljaju, a onda se rastaju i naprave kompilaciju pesama za rastanak. Vi se čudi što mi držimo sastanke, čudite se i što mi pratimo, to je suštinska razlika između nas i vas. Vi samo pišete i mislite da je to dovoljno, morate da pratite malo i šta rade drugi.

- Što se tiče ove laži o Aleksandru Papiću... Taj čovek je pod tolikom zaštitom našom da je bio uhapšen, a onda kaže isti taj Papić "Na kraju tog pisma ne stoji moj potpis jer to pismo je potpuni plagijat, potpuna laž i izmišljotina. Krenuću od one stvari koja je najvažnija, policija je odradila predistražni postupak na koji sam ja pozvan. Imam iza sebe brdo izmišljenih afera i laži koji pišu o meni. To su bile njihove afere i tako su nameštali tendere." E sad neka se odluči da li mu veruje ili ne veruje, a evo šta kaže ovaj kome on veruje - kaže Jovanov i dodaje:

Osvrnuo se na kritike opozicije rekavši da država svake godine pomaže građanima i najavio novi paket mera.