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Predsednik opozicione Demokratske narodne partije (DNP) u crnogorskom parlamentu Milan Knežević je tokom "premijerskog sata" predsedniku Vlade Milojku Spajiću čestitao na postignutom dogovoru vladajuće većine i DPSa o ustavnim promenama, uz pomoć ambasadora EU Johaba Satlera.

Knežević je to nazvao novom koalicijom u Crnoj Gori i optužio premijera Spajića da je oživeo Mila Đukanovića u njegovom punom sjaju anti-srpstva.

"Sve ono za šta ste optuživali DNP preko armije botova koje plaćate novcem poreskih obveznika, napravili ste sinoć Vi. To nije samo čin veleizdaje, već i zločin nad srpskim biračima", rekao je Knežević tokom "premijerskog sata" i upitao Spajića kako komentariše stav savetnika ministra inostranskih poslova Ranka Krivokapića da je “Srbija bolesnik na Dunavu”.

"U kuloarima ste govorili da govorite srpskim jezikom i da nema većeg Srbina od Vas", rekao je Knežević i dodao da mu je savetnik predsednika Srbije Zoran Korać svojevremeno to potvrdio sa obrazloženjem da nije moguće naći još jednog Milojka u Crnoj Gori, a da nije Srbin. I bio je, kaže, u pravu.

Zbog nove koalicije formirane sa DPS-om, Knežević je rekao da za to nije kriv ambasador EU u Podgorici Johan Satler i da zato "ne želi više da čuje nijednu reč protiv njega".

"Šta sam ja tražio od Vas, gospodine Spajiću? Samo da se srpski jezik izjednači sa crnogorskim... Nisu krivi Satler i Felten kad Vi ćutite,. Vi ćutite i kada prebijaju naše građane na Gazimestanu, kad Srbi ne smeju ući u Hrvatsku", kazao je Knežević.

Knežević je optužio Spajića da je "probudio političkog satanu Mila Đukanovića" za koga smo, kako je naveo, "davno mislili da smo ga krstom, molitvom i litijama poslali u večitu tamu političkog zaborava i nepomeništva".

Knežević je između ostalog, rekao da izgleda da je "nama Srbima jedino dozvoljeno da uđemo nesmetano u Jasenovac i Žutu kuću".

On je podsetio Spajića da su svi bili Srbi kada su pratili „blagočestivog“ nekadašnjeg premijera Zdravka Krivokapića.

„Sećate se da smo pevali 'Veseli se srpski rode. Sad komotno možemo pevati – Vesele se srpske vođe, Milo dođe, Milo dođe. I to sve Spajiću zahvaljujući vama“, naveo je Knežević i rekao da što se Srbije tiče, predlaže Spajiću da povuče odluku Vlade o priznanju tzv. Kosova, a da će im za uzvrat biti izručen Svetozar Marović.

"Ili pozovite Aleksandra Vučića i tražite to. Vi gospodine Spajiću ste prvi ćaci u Crnoj Gori. Ja sam od Vučića dobio orden i zahvalan sam mu na tome. A vi ste od Vučića dobili partiju. Dobili ste infrastrukturu i podršku. I ne samo to, gospodine Spajiću. Ja se ponosim ordenom a vi se ne ponosite partijom koju ste dobili od Vučića. A da vam sad ne kažem kako vam je Vučić pomogao kad je trebalo da stigne otpust iz srpskog državljanstva. Kad je trebalo da se kandidujete za izbore, preskakali ste ogradu srpske Ambasade i za to postoje snimci. Tako da kad govorite o Srbiji, i govorite o Vučiću, čitava Crna Gora treba da zna da sam od Vučića dobio samo orden. Vi ste dobili partiju“, rekao je Knežević, što je Spajić demantovao ustvrdivši da lider DNP iznosi laži.