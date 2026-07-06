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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučićsastaće se sutra sa predsednikom Vrhovne rade Ukrajine Ruslanom Stefančukom.

Sastanak će biti održan u 11.00 časova u Palati Srbija, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Podsetimo, Beograd će 7. i 8. jula biti domaćin Konferencije predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, na kojoj će učestvovati najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata.

Konferenciju će u Palati Srbija, u 12.00 časova svečano otvoriti predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić i predsednik Vrhovne rade Ukrajine Ruslan Stefančuk, koji je danas stigao u Beograd, a na aerodromu NIkola Tesla dočekala ga je predsednica Skupštine Srbije.

Brnabićeva je napisala na Instagramu da se raduje sutrašnjoj konferenciji zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji u Beogradu, koja se organizuje na inicijativu Skupštine Srbije u Vrhovne rade Ukrajine.

Tema dijaloga je „Evropske integracije u novim geopolitičkim okolnostima: uloga parlamenata država kandidata u jačanju evropske saradnje i unapređenju procesa pristupanja Evropskoj uniji“.

Na marginama Konferencije, u 15.30 časova, Ana Brnabić održaće bilateralni sastanak sa Ruslanom Stefančukom.

Beogradska konferencija, kao zajednička inicijative Narodne skupštine Republike Srbije i Vrhovne rade Ukrajine, je odlična prilika za razmenu iskustava pojedinačnih zemalja na svom evropskom putu, ali i šansa za zajedničko i sinhronizovano delovanje na putu ka članstvu.

Razgovaraće se i o ulozi nacionalnih parlamenata u evropskim integracijama i različitim modelima za osnaživanje interparlamentarne saradnje zemalja kandidata.