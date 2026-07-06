Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom o bezbednosnim izazovima i bilateralnim odnosima.
Politika
VUČIĆ TELEFONSKIM PUTEM RAZGOVARAO SA NETANJAHUOM: Razmenili mišljenja o tri teme od krucijalnog značaja
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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa premijerom Države Izrael Benjaminom Netanjahuom.
- Sa premijerom Netanjahuom razgovarao sam o aktuelnoj situaciji na Bliskom istoku, regionalnim i globalnim bezbednosnim izazovima, kao i o daljem razvoju bilateralnih odnosa Srbije i Izraela.
- Razmenili smo mišljenja i o mogućnostima za dalje unapređenje saradnje naših zemalja u oblastima od obostranog interesa i potvrdili spremnost da nastavimo otvoren i neposredan dijalog u cilju jačanja prijateljskih i partnerskih odnosa.
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