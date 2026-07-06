Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa premijerom Države Izrael Benjaminom Netanjahuom.

- Sa premijerom Netanjahuom razgovarao sam o aktuelnoj situaciji na Bliskom istoku, regionalnim i globalnim bezbednosnim izazovima, kao i o daljem razvoju bilateralnih odnosa Srbije i Izraela.

- Razmenili smo mišljenja i o mogućnostima za dalje unapređenje saradnje naših zemalja u oblastima od obostranog interesa i potvrdili spremnost da nastavimo otvoren i neposredan dijalog u cilju jačanja prijateljskih i partnerskih odnosa.

Ne propustitePolitikaTRAMP PONOVO PODSETIO NA VUČIĆEVE REČI! Još jednom podelio intervju srpskog lidera - dokaz da je OVIM REČIMA POGODIO U METU (FOTO)
Aleksandar Vučić Donald Tramp
PolitikaVUČIĆ VRAĆA INICIJATIVU - PRVO IZBORI PA OSTAVKA? Analitičari: Predsednik spreman na proveru volje naroda, blokaderi bez plana
Aleksandar Vučić izbori
PolitikaVUČIĆ ČESTITAO KADETIMA MEDALJU NA SVETSKOM PRVENSTVU Pokazali ste zašto nas svet prepoznaje kao naciju šampiona - budućnost srpske košarke ima pobednički duh
Aleksandar Vučić
Politika"SLEDEĆI PUT, OBEĆAVAM, PREPLIVAĆU SAVU" Predsednik Vučić objavio nesvakidašnji snimak sa splava: "Za sada, ostaje muka - kečiga ili riblji paprikaš"
Aleksandar Vučić