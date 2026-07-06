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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa potpredsednikom Saveta ministara u Vladi Republike Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem.

- Dobar i sadržajan razgovor sa Mateom Salvinijem o daljem unapređenju saradnje Srbije i Italije u oblasti putnog, železničkog i vodnog saobraćaja, povezivanja i realizacije zajedničkih projekata. Za Srbiju je od posebnog značaja razmena iskustava i unapređenje saradnje u razvoju savremenih saobraćajnih sistema, jer ulaganja u puteve i železnicu donose nove investicije, podstiču privredni rast i stvaraju bolje uslove za život građana. Uveren sam da ćemo nastaviti da razvijamo partnerstvo Srbije i Italije i da ćemo kroz zajedničke projekte doprineti još boljem povezivanju naših privreda i daljem razvoju na dobrobit građana Srbije i Italije - napisao je predsednik Vučić na nalogu buducnostsrbije.

Vučić je Salvinija u klubu Tolstoj, u nekadašnjem klubu poslanika države, dočekao zajedno sa potpredsednicom Vlade Srbije i ministarkom privrede Adrijanom Mesarović, ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandrom Sofronijević i ministarkom unutrašnje i spoljne trgovine Jagodom Lazarević, dok je sa italijanskim ministrom u pratnji došao ambasador Italije u Srbiji Luka Gori.

1/9 Vidi galeriju Sastanak Vučića i Salvinija Foto: Damir Dervišagić

Na Topčideru je odmah po dočeku otpočeo sastanak srpske i italijanske delegacije, koji je u toku.