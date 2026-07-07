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Rat u Ukrajini ušao je u novu fazu, dok se očekuje da lideri 32 članice NATO-a potvrde nastavak vojne i finansijske podrške Kijevu. Istovremeno, sve češće se govori o tome da posledice sukoba više ne oseća samo Ukrajina, već i Rusija, dok se Srbija nalazi pred važnim geopolitičkim odlukama.

Jakšić: "Front miruje, ali posledice rata sada oseća i Rusija"

Novinar Boško Jakšić smatra da predstojeći NATO samit neće doneti dramatične promene na samom ratištu, ali će potvrditi da Zapad ne odustaje od podrške Ukrajini.

- Meni se čini da će se manje-više zadržati status kvo kada govorimo o linijama fronta. Ono što će samit svakako doneti jeste potvrda finansijske i vojne privrženosti članica NATO-a Ukrajini. Govori se o desetinama milijardi dolara pomoći, ali ni taj novac, ni novo naoružanje nisu dovoljni da bi došlo do ozbiljnog vojnog proboja. Istovremeno, Ukrajina se suočava sa velikim problemima u protivvazdušnoj odbrani, zbog čega će Zelenski tražiti dodatne sisteme i dronove presretače. Sa druge strane, rat se sve više prenosi i na teritoriju Rusije. Građani sada vide napade na rafinerije i petrohemijska postrojenja, pojavljuju se problemi u snabdevanju gorivom i restrikcije u više oblasti. To pokazuje da posledice rata više nisu ograničene samo na Ukrajinu. Rusija se suočava i sa ozbiljnim problemom ljudstva, govori se o novim mobilizacijama, dok nijedna strana nema snagu da napravi odlučujući proboj. Zbog toga mislim da će se rat iscrpljivanja nastaviti i posle NATO samita, bez ozbiljnijih promena na frontu - rekao je Jakšić.

Boško Jakšić novinar Foto: Kurir Televizija

Đokić: "Ukrajinci pokušavaju da nateraju Rusiju na kompromis, a Tramp menja pristup"

Stručnjak za spoljnu politiku Branimir Đokić ocenio je da nijedna strana trenutno nema kapacitet da vojno reši sukob, ali smatra da Ukrajina pokušava da promeni tok rata napadima na rusku infrastrukturu.

- I Rusija i Ukrajina imaju kapacitete za nove ofanzive, ali ne i da ostvare odlučujuću pobedu. Front se pomera veoma sporo, osvajaju se sela i manja mesta, ali to ne menja ukupnu sliku rata. Ono što se sada dešava jeste upravo ono o čemu govorim već dve i po godine - Ukrajinci pokušavaju da prenesu rat na teritoriju Rusije, da građani osete posledice sukoba, da budu pogođeni energetski objekti, logistika i naftna industrija, kako bi se stvorio pritisak na Kremlj da prihvati kompromis. Već vidimo da je Krim pod velikim pritiskom, da se pokušava preseći snabdevanje i naterati Rusija da rasporedi dodatne sisteme protivvazdušne odbrane. Istovremeno, čini mi se da se menja i politika Donalda Trumpa. Njegovi najbliži saradnici i ljudi iz MAGA pokreta sve otvorenije govore o nastavku podrške Ukrajini. Verujem da će SAD dodatno pojačati finansijski pritisak na Moskvu i nastaviti isporuke oružja, jer je cilj da Rusija shvati da vojnom silom ne može ostvariti ono što je planirala. Na kraju će, po mom mišljenju, kompromis morati da se traži na linijama trenutnog razgraničenja - ocenio je Đokić.

Stručnjak za spoljnu politiku Branimir Đokić Foto: Kurir Televizija

Obradović: "Svet se ubrzano menja"

Direktor Centra za stratešku analizu Darko Obradović smatra da NATO samit neće biti važan samo zbog rata u Ukrajini, već i zbog ekonomskih i političkih posledica koje će ostaviti na Evropu i region.

- Veoma je važno što će sve članice NATO-a predstaviti planove za povećanje izdvajanja za odbranu. Više nije dovoljno formalno povećati budžet, već se jasno određuje šta predstavlja ulaganje u bezbednost i modernizaciju vojske. NATO danas nije samo vojni savez, već sistem standardizacije, investicija i tehnološkog razvoja. U Ankari će biti okupljene države koje predstavljaju najveći deo svetske ekonomije i zato će zaključci tog samita imati mnogo širi značaj od same bezbednosti. Srbija sarađuje sa NATO-om kroz Partnerstvo za mir, ali ne učestvuje u pojedinim važnim evropskim programima za razvoj namenske industrije i zbog politike vojne neutralnosti gubi određene finansijske i razvojne mogućnosti. Svet se ubrzano menja, menjaju se savezništva i geopolitički odnosi, zbog čega je važno da Srbija pažljivo prati zaključke samita i proceni kako će se oni odraziti na naš položaj u budućnosti - rekao je Obradović.

Direktor Centra za stratešku analizu Darko Obradović Foto: Kurir Televizija

On je dodao da se, prema njegovom mišljenju, međunarodni odnosi ubrzano menjaju i da će države koje ostanu van glavnih političkih i ekonomskih tokova biti suočene sa sve većim izazovima.

- Moramo da razumemo u kom pravcu ide svet i kakvi geopolitički rizici očekuju zemlje koje ostaju u sivoj zoni. Upravo zbog toga ovaj NATO samit treba pažljivo analizirati, jer odluke koje budu donete neće uticati samo na rat u Ukrajini, već i na čitav evropski bezbednosni sistem i položaj Srbije u njemu - zaključio je Obradović.

05:51 HOĆE LI NATO PRELOMITI RAT U UKRAJINI? Jakšić, Đokić i Obradović analizirali ključni samit: "Rusija prvi put ozbiljno oseća posledice rata, ali mira još nema" Izvor: Kurir televizija

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