Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić sastao se danas sa ambasadorkom Brazila u Srbiji Marijom Кlarom de Abreu Rada sa kojom je razgovarao o nedavnoj zvaničnoj poseti njenoj zemlji kao i potencijalima za saradnju.

Osvrnuvši se na posetu i razgovore u Braziliji sa ministrom spoljnih poslova Maurom Vijeirom, Đurić je ocenio da je poseta dala novi impuls daljem učvršćivanju odnosa dveju zemalja, saopštilo je ministarstvo spoljnih poslova Srbije.

Sagovornici su konstatovali da je tokom posete potvrđen visok stepen međusobnog razumevanja, uvažavanja i podrške po najvažnijim pitanjima, a Đurić je ambasadorki i ovom prilikom preneo da bi zvaničnici zemlje voleli da ugoste ministra Maura Vijeiru i predsednika Luiza Inasija Lulu da Silvu u Srbiji.Govoreći o potencijalima za saradnju, Đurić je ukazao na značajne mogućnosti za dalje jačanje ekonomske saradnje, imajući u vidu da je Brazil najznačajniji ekonomski partner Srbije u Latinskoj Americi, kao i u saradnji u poljoprivredi, stočarstvu i prehrambenoj industriji, i jačanju veza diplomatskih akademija dve zemlje.