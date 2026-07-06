"DOBRO VEČE IZ BEOGRADA, GOST SAM NAŠEG PRIJATELJA VUČIĆA" Italijanski ministar nakon sastanka sa srpskim predsednikom: Dva dana sastanaka radi jačanja saradnje
Ministar infrastrukure i saobraćaja i potpredsednik Savetaministara u Vladi Italije Mateo Salvini oglasio se na društvenim mrežama nakon sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
"Dobro veče iz Beograda, Srbije. Gost sam našeg prijatelja, predsednika Aleksandra Vučića. Dva dana institucionalnih sastanaka radi jačanja saradnje i izgradnje novih mogućnosti između naših zemalja", napisao je Salvini na Instagramu.
Prethodno se Vučić sastao sa Mateom Salvinijem.
- Dobar i sadržajan razgovor sa Mateom Salvinijem o daljem unapređenju saradnje Srbije i Italije u oblasti putnog, železničkog i vodnog saobraćaja, povezivanja i realizacije zajedničkih projekata. Za Srbiju je od posebnog značaja razmena iskustava i unapređenje saradnje u razvoju savremenih saobraćajnih sistema, jer ulaganja u puteve i železnicu donose nove investicije, podstiču privredni rast i stvaraju bolje uslove za život građana. Uveren sam da ćemo nastaviti da razvijamo partnerstvo Srbije i Italije i da ćemo kroz zajedničke projekte doprineti još boljem povezivanju naših privreda i daljem razvoju na dobrobit građana Srbije i Italije - napisao je predsednik Vučić na nalogu buducnostsrbije.