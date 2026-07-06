- Dobar i sadržajan razgovor sa Mateom Salvinijem o daljem unapređenju saradnje Srbije i Italije u oblasti putnog, železničkog i vodnog saobraćaja, povezivanja i realizacije zajedničkih projekata. Za Srbiju je od posebnog značaja razmena iskustava i unapređenje saradnje u razvoju savremenih saobraćajnih sistema, jer ulaganja u puteve i železnicu donose nove investicije, podstiču privredni rast i stvaraju bolje uslove za život građana. Uveren sam da ćemo nastaviti da razvijamo partnerstvo Srbije i Italije i da ćemo kroz zajedničke projekte doprineti još boljem povezivanju naših privreda i daljem razvoju na dobrobit građana Srbije i Italije - napisao je predsednik Vučić na nalogu buducnostsrbije.