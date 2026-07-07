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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u 11 sati s predsednikom Vrhovne Rade Ukrajine Ruslanom Stefančukom u Palati Srbija.

Sat pre toga Vučića očekuje susret s generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urkizom u Palati Srbija.

Tačno u podne Vučić će se obratiti učesnicima Konferencije predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

Kurir.rs

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