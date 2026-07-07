Slušaj vest

Ana Brnabić, predsednica Skupštine Srbije, otkrila je da je Srbija bila "jedina zemlja na Zapadnom Balkanu koja je u najtežim trenucima tokom zime isporučila električnu opremu Ukrajini" i da se "na taj način razvila veoma bliska veza između dve države". Kako je rekla, od izbijanja ruske agresije Srbija je "izdvojila više od 60 miliona evra pomoći Ukrajini u vidu direktne finansijske i humanitarne pomoći, mada ne i vojne podrške".

Brnabićeva je u intervjuu za briselski "Euronews" govorila o tome kako Srbija podržava Ukrajinu od početka rata i odbacila tvrdnje da je proruski orijentisana, istovremeno izražavajući frustraciju Srba zbog dvostrukih standarda u procesu pristupanja EU.

Srbija će biti domaćin EXPO 2027, za koji se već prijavilo 140 zemalja. Pripreme - ali pre svega srpska ekonomija i pregovori o pristupanju EU - bile su glavne teme konferencije održane u Briselu, piše "Euronews".

Konferenciji su uz Anu Brnabić prisustvovali ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić, potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali.

"Srbija od početka ruske agresije izdvojila više od 60 miliona evra pomoći Ukrajini"

Brnabićeva se za "Euronews" osvrnula na optužbe o navodnom nedostatku podrške Srbije Ukrajini u sukobu sa Rusijom. Naglasila je da je Srbija od izbijanja ruske agresije na Ukrajinu u februaru 2022. godine izdvojila više od 60 miliona evra pomoći Ukrajini u vidu direktne finansijske i humanitarne pomoći, mada ne i vojne podrške.

- Bili smo jedina zemlja na Zapadnom Balkanu koja je, u najtežim trenucima tokom zimskih meseci, isporučila električnu opremu Ukrajini – jer imamo slične energetske sisteme – kao i generatore i rezervne delove. Čak i kada se to nije moglo kupiti na tržištu, slali smo ih Ukrajini iz sopstvenih rezervi. Na taj način, a mnogi ljudi to ne znaju, posebno u Evropskoj uniji, razvila se veoma bliska veza između Srbije i Ukrajine - istakla je Brnabić.

- Videli ste da je komunikacija između predsednika Vučića i predsednika Zelenskog izuzetno redovna; oni su u stalnom kontaktu. Moja komunikacija sa predsednikom Vrhovne rade (parlamenta) Ukrajine, Ruslanom Stefančukom, izgleda slično - dodala je Brnabićeva.

"Srbija je autonomna, nezavisna i suverena zemlja"

Srbiju često opisuju kao ruskog "trojanskog konja" i jednog od najbližih saveznika Moskve u Evropi, gotovo kao ruski satelit. Bivša premijerka smatra da je ta percepcija preuveličana:

- Mi Srbi nismo "mali Rusi"; Srbija je autonomna, nezavisna i suverena zemlja sa gotovo hiljadugodišnjom istorijom. Da, imamo tradicionalno dobre odnose sa Ruskom Federacijom (Rusija je bila jedna od retkih zemalja koja je osudila NATO bombardovanje Srbije 1999. godine), i te veze postoje i danas. Ali to nije odnos bez trzavica, moram da naglasim da je Ruska Federacija često kritikovala Srbiju, na primer, zbog glasanja u Ujedinjenim nacijama za osudu ruske agresije na Ukrajinu, a često su nas kritikovali i zbog pomoći i podrške koju pružamo Ukrajini - kaže Ana Brnabić, dodajući da, po njenom mišljenju, ljudi vođeni stereotipima ponekad previđaju određene činjenice dok druge uveličavaju.

- Istina je važna, a možda je trebalo efikasnije komunicirati. Nažalost, stereotipi su toliko snažni i ukorenjeni da čak i kada govorimo o onome što radimo, ljudi to često ignorišu ili jednostavno ne veruju. Međutim, kao što je rekao naš ministar spoljnih poslova, kada je reč o odnosima Srbije sa Ukrajinom i obimu srpske podrške Ukrajini, najbolje je pitati samu Ukrajinu - rekla je bivša premijerka Srbije.

Preporuke ODIHR-a

I na konferenciji i u intervjuu za Euronews, Ana Brnabić je govorila i o napretku u pregovorima sa Evropskom unijom i preprekama koje se na tom putu pojavljuju. Osvrnula se na frustraciju koju mnogi Srbi osećaju zbog onoga što vide kao veće zahteve koji se postavljaju pred Srbiju nego pred druge zemlje kandidate.

- Daću primer sprovođenja preporuka ODIHR-a (Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava - prim. aut.) o poboljšanju izbornih uslova u Republici Srbiji. Kako bismo otvorili klaster 3, za koji smo tehnički spremni još od 2021. godine, od nas se traži da primenimo sve preporuke ODIHR-a. Ali ako pogledate druge zemlje kandidate koje takođe imaju preporuke ODIHR-a o poboljšanju izbornih uslova, od njih se ne traži da primene nijednu od njih, a već su otvorili sve svoje klastere. To je dvostruki standard koji je teško objasniti našim građanima i to podriva kredibilitet Evropske unije - kaže Brnabić ističući da vlada u Beogradu veruje da je mesto Srbije u EU.

- Zato ne odustajemo; nastavićemo da se borimo, radićemo još napornije, ali je važno da predstavimo ne samo planove već i rezultate. Razumemo da je Evropska unija klub, porodica zemalja koja može da postavi bilo koje standarde koje želi za one koji žele da se pridruže tom klubu ili porodici, ali bi bilo dobro da ti standardi budu ujednačeniji - rekla je aktuelna predsednica Narodne skupštine.