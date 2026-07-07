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Foto: Kurir

Samit se održava u Predsedničkom kompleksu Beštepe, koji će primiti šefove 32 države članice NATO Alijanse, kao i partnere, goste i nas medije.

Ovde je sve spremno da otpočnu razgovori na najvišem nivou o najvažnijim pitanjima, naročito što se samit dočekuje u malo politički napetoj atmosferi jer je bilo nesuglasnica u transatlantskim odnosima u proteklo vreme, naročito usled rata na Bliskom Istoku.

Ako se setimo prošlogodišnjeg NATO samita u Hagu, tada je usaglašeno da se za odbranu odvaja 5 odsto BDP-a, i da to drzave postognu do 2035. godine tako sto se od 5 odsto izdvaja 1,5 odsto za infrastrukturu, sajber bezbednost i logistiku, dok je preostalih 3,5 odsto namenjeno za osnovne vojne potrebe.

Ovde će biti prilika da se analizira doslednost i uspešnost tog plana, a juče je generalni sekretar NATO Alijanse, Mark Rute, rekao da saveznici moraju hitno da preusmere sredstva u konkretne vojne kapacitete i proizvodnju raketa kako bi se ispunio zadati cilj od prosle godine. Naveo je i da je do sada zadovoljan postignutim rezultatima, ali je najavio da će tokom samita biti dogovoreni novi ugovori vredni više desetina milijardi dolara.

1/9 Vidi galeriju Kurir na NATO samitu u Ankari Foto: Kurir

Centralna tačka samita biće učešće predsednika Trampa, koji je bio glavni inicijator za podizanje iznosa za odbranu, a koji u Ankaru stiže sa novim kritikama na račun evropskih saveznika zbog, kako je naveo, nedostatka podrške američkoj strategiji na Bliskom istoku i sukobu sa Iranom. Čak je bilo pitanje da li će potvrditi dolazak, ali je rekao da dolazi i tada je naveo da to cini zbog poštovanja prema Turskoj i predsedniku Erdoganu. Turska je, inače, druga armija po snazi u NATO-u, posle Sjedinjenih Američkih Država koje imaju neprikosnoveno prvo mesto.

Ovde će biti i Volodimir Zelenski, predsednik Ukrajine, koja, kao što znamo, nije članica NATO-a. On je pre nekoliko dana rekao da se nada susretu i razgovoru sa Trampom, a nema sumnje da će u ova dva dana, 7. i 8. jula koliko traje samit, tema biti rat u Ukrajini i strategija zapadnih saveznika.

03:04 Ankara pod opsadom bezbednosnih snaga: Tramp i Zelenski stižu na NATO samit, sve oči uprte u njih Izvor: Kurir televizija