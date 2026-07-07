KURIR U ANKARI NA NATO SAMITU: Mesto u kom 32 države članice dogovaraju najvažnije poteze za odbranu i bezbednost
Samit se održava u Predsedničkom kompleksu Beštepe, koji će primiti šefove 32 države članice NATO Alijanse, kao i partnere, goste i nas medije.
Ovde je sve spremno da otpočnu razgovori na najvišem nivou o najvažnijim pitanjima, naročito što se samit dočekuje u malo politički napetoj atmosferi jer je bilo nesuglasnica u transatlantskim odnosima u proteklo vreme, naročito usled rata na Bliskom Istoku.
Ako se setimo prošlogodišnjeg NATO samita u Hagu, tada je usaglašeno da se za odbranu odvaja 5 odsto BDP-a, i da to drzave postognu do 2035. godine tako sto se od 5 odsto izdvaja 1,5 odsto za infrastrukturu, sajber bezbednost i logistiku, dok je preostalih 3,5 odsto namenjeno za osnovne vojne potrebe.
Ovde će biti prilika da se analizira doslednost i uspešnost tog plana, a juče je generalni sekretar NATO Alijanse, Mark Rute, rekao da saveznici moraju hitno da preusmere sredstva u konkretne vojne kapacitete i proizvodnju raketa kako bi se ispunio zadati cilj od prosle godine. Naveo je i da je do sada zadovoljan postignutim rezultatima, ali je najavio da će tokom samita biti dogovoreni novi ugovori vredni više desetina milijardi dolara.
Centralna tačka samita biće učešće predsednika Trampa, koji je bio glavni inicijator za podizanje iznosa za odbranu, a koji u Ankaru stiže sa novim kritikama na račun evropskih saveznika zbog, kako je naveo, nedostatka podrške američkoj strategiji na Bliskom istoku i sukobu sa Iranom. Čak je bilo pitanje da li će potvrditi dolazak, ali je rekao da dolazi i tada je naveo da to cini zbog poštovanja prema Turskoj i predsedniku Erdoganu. Turska je, inače, druga armija po snazi u NATO-u, posle Sjedinjenih Američkih Država koje imaju neprikosnoveno prvo mesto.
Ovde će biti i Volodimir Zelenski, predsednik Ukrajine, koja, kao što znamo, nije članica NATO-a. On je pre nekoliko dana rekao da se nada susretu i razgovoru sa Trampom, a nema sumnje da će u ova dva dana, 7. i 8. jula koliko traje samit, tema biti rat u Ukrajini i strategija zapadnih saveznika.
Kurir.rs