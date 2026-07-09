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Andrija Mandić, predsednik Skupštine Crne Gore, koji se tokom čitave političke karijere deklarisao kao lider prosrpske političke opcije u Crnoj Gori, nije želeo da prisustvuje dvodnevnom Samitu predstavnika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji (EU), koji se 7. i 8. jula održavao Beogradu!

Da stvar bude gora, Mandić je u Srbiju nameravo da pošalje potpredsednika Skupštine Nikolu Camaja, jednog od političkih predstavnika Albanskog foruma koji je više puta čestitao Dan nezavisnosti lažne države Kosovo, a 2020. godine je na javnom sevrisu Crne Gore napravio rukama znak orla, odnosno simbol velike Albanije!

Crnogorski mediji preneli su da je Mandić ovaj čin predstavio kao politički odgovor Beogradu, te da je "odluku preneo uz osmeh".

Ipak, budući da je ovakva Mandićeva najava izazvala buru u regionu, u Srbiju je na kraju došao Boban Stanišić, generalni sekretar Skupštine u Podgorici, član Pokreta za promene (PZP) Nebojše Medojevića, stranke koja je nekada zajedno sa DNP Milana Kneževića i NSD Andrije Mandića činila čuveni Demokratski front, koji je godinama bio najača opoziciona struja protiv Mila Đukanovića.

Nikola Camaj Foto: Video prtscr / RTCG

Iako bi uobičajeno rešenje bilo da, ukoliko je predsednik Parlamenta sprečen, na Samit dođe potrpedsednik Boris Pejović, ali je on očigledno bio zauzet u Podgorici napadima na Milana Kneževića i prebrojavanjem ko je "ćaci"!

Politikolog Perko Matović kaže za Kurir da je ponašanje Andrije Mandića odavno prevazišlo zabrinjavajuće i prešlo u proaktivno delovanje koje rezultuje izdajom svih predizbornih obećanja, koja su oni i pobednička koalicija u Crnoj Gori dali posebno prema srpskom narodu.

Politikolog Perko Matović Foto: Kurir Televizija

- Kada se ispostavilo da je Zdravko Krivokapić izdajnik i da direktno radi na odvajanju dela SPC, to nas je zabolelo, ali nije moglo da boli ovako koliko nas boli izdaja dugogodišnjeg borca za srpska prava u Crnoj Gori - Andrije Mandića. Uveren sam da će ovim nesmotrenim političkim potezom Mandićeva partija, koja je do sada bila uzdanica Srbima u CG i okosnica pobedničke koalicije izgubiti podršku naroda i postati potpuno irelevenatna. Hvala Bogu ima ljudi kao Milan Knežević i Vladislav Dajković za koje znamo da nikada neće izdati! Što se tiče države Crne Gore, ovo je samo još jedan u nizu otvorenog antisprskog delovanja za koje je vladajuća koalicija obećala da neće izgledati ovako - govori Matović i dodaje:

- U koalicionom sporazumu rekli su da će se ideološka pitanja rešavati i dogovarati proporcionalo nedavno završenom popisu stanovništva. Sada je Crna Gora jedina zemlja gde većinski i državotrvorni jezik nije službeni! Ovakvi potezi se na kraju potpuno graniče sa ludilom i ide se u dalju antagonizaciju najvažnijeg i najbratskijeg partnera koja Crnoj Gora ima, a to je svakako Srbija. Vladajuća koalicija sve ovo radi za tuđi račun, protivno interesima čak i same Crne Gore i njenih građana, a po svemu sudeći i po nekom prethodnom dogovoru sa bivšim režimom.

U Beogradskoj deklaraciji potvrđena privrženost Povelji UN i evropskim vrednostima Na konferenciji u Beogradu su učestvovali predsednici i visoki predstavnici parlamenata država kandidata za članstvo u EU, koji su razgovarali o ulozi nacionalnih parlamenata u procesu evropskih integracija, jačanju međusobne saradnje i "zajedničkom delovanju u novim geopolitičkim okolnostima". Predsednici parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji (EU) usvojili su danas na konferenciji koja se održava u Beogradu Beogradsku deklaraciju o saradnji, potvrđujući privrženost principima Povelje Ujedinjenih nacija, uključujući poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta država, u skladu sa međunarodnim pravom i potvrđujući privrženost evropskim vrednostima.

Prof dr Dejan Miletić iz Centra za globalizaciju kaže da je neverovatan put Andrije Mandića od simbol otpora režimu Mila Đukanovića u Crnoj Gori, ali i inata i političke žrtve do čoveka sa funkcije i dela sistema protiv koga se nekada borio.

dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije Foto: Kurir Televizija

- Takve promene se ne dešavaju same od sebe i ne dešavaju se slučajno. Do skora je bilo nezamislivo da Mandić deluje hladno, rezervisano ili čak sa distancom prema Beogradu. Niko nije očekivao da se Mandić pojavi na Cetinju na proslavi Dana nezavisnosti Crne Gore ili da ćuti u Skupštini dok se usvaja izmene Zakona o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš po kojoj je Srbija nasilno aneksirala CG 1918. godine, a ne zapravo oslobodila. Ipak, ono što je bilo posebno nezamislivo je da Mandiću padne na pamet da toliko provocira Beograd i Srbe da želi kod nas da pošalje nekog ko se zalaže za tzv. nezavisno Kosovo ili baštini ideju Velike Albanije, što bi do juče za samog Mandića bilo nedopustivo i uvredljivo. Ne želim da poverujem da je efekat državne fotelje tako snažno delovao na neke ljude, ali Mandić ovakvim potezima nije samo pljunio na državu Srbiju, već na sve svoje građane i na ljude koji su ga doveli na vlast. Oni koji su glasali za pobedničku koaliciju sigurno nisu očekivali nastavak antisrpske politike Mila Đukanovića - smatra Miletić.