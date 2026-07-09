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Ostrašćeni blokaderi izrekli su gomilu jezivih uvreda na račun penzionera, a povod je bilo istraživanje u kome se navodi da 800.000 penzionera u Srbiji glasa za predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Besni zbog svoje nemoći da građanima ove zemlje ponude bilo kakav plan i program kojim bi im eventualno unapredili životni standard, blokaderi su još jednom pribegli onome što najbolje znaju: verbalnom nasilju, pretnjama i uvredama.

Foto: Printscreen

Blokaderi su tako poručili da su penzioneri "izlapitisi i primitivci, stočni fond od populacije", kao i da su im "oni uništili život glasajući uvek za vlast".

Da su građani ove zemlje, koji su je svojim trudom i radom izgradili, "sebične drtine, spodobe i da je pakao to što oni odlučuju o budućnosti" - još jedna je uvreda na mreži Iks.

Foto: Printscreen

Ono što ide u prilog tvrdnji da su gnusne uvrede najčešći način njihove komunikacije jeste podatak da blokaderima ovo nije prvi put da su se obrušili na penzionere.

Foto: Printscreen

Ranije su im poručivali da će uskoro poumirati, kao i da im treba zabraniti pravo glasa!