"MATORA STOKA, NADAM SE DA SU IM OVO POSLEDNJI IZBORI" Blokaderi se obrušili na penzionere zbog Vučića, ali ovo nije prvi put da ih jezivo vređaju
Ostrašćeni blokaderi izrekli su gomilu jezivih uvreda na račun penzionera, a povod je bilo istraživanje u kome se navodi da 800.000 penzionera u Srbiji glasa za predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
Besni zbog svoje nemoći da građanima ove zemlje ponude bilo kakav plan i program kojim bi im eventualno unapredili životni standard, blokaderi su još jednom pribegli onome što najbolje znaju: verbalnom nasilju, pretnjama i uvredama.
Blokaderi su tako poručili da su penzioneri "izlapitisi i primitivci, stočni fond od populacije", kao i da su im "oni uništili život glasajući uvek za vlast".
Da su građani ove zemlje, koji su je svojim trudom i radom izgradili, "sebične drtine, spodobe i da je pakao to što oni odlučuju o budućnosti" - još jedna je uvreda na mreži Iks.
Ono što ide u prilog tvrdnji da su gnusne uvrede najčešći način njihove komunikacije jeste podatak da blokaderima ovo nije prvi put da su se obrušili na penzionere.
Ranije su im poručivali da će uskoro poumirati, kao i da im treba zabraniti pravo glasa!
- Matora stoka koja čeka da da potpis za AV. Oni nisu ucenjeni, samo su nenormalni. Nadam se da su im ovo poslednji izbori - pisali su ranije blokaderi.