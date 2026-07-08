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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da je rasprava o Klasteru 3 sa Srbijom bila očekivana.

- Ne možemo da kažemo da su svi bili baš tako protiv. Iznosili su neke zamerke, ali dve ili tri zemlje su bile snažno protiv, očekivano, znali smo i koje. Moram da kažem da me najviše pogađa to što su naši ljudi radili vredno, radili marljivo, mnogo energije uložili. I ja sam rekao: imate svu slobodu, svu političku slobodu, uradite sve što Evropska komisija traži, da pokažemo da možemo, da imamo kapacitete i da možemo da uradimo reforme brže od drugih. Ali, ne možemo da promenimo političku volju - rekao je Vučić na RTS.

On je naveo da je to čak primetio i hrvatski parlamentarac Ivo Davor Štir, koji je rekao: "Srbija kada hoće, onda vidite kako brzo može da promeni mnogo toga.

- I za mene je, onako, teško mi je da gledam svoje prijatelje saborce koji su mnogo energije uložili i za koje vidim da se sekiraju strašno zbog svega ovoga. I ja sam im rekao: videćete i tada koliko će problema da bude sa tim, i videćete da nije sve zasnovano na zaslugama. Ostaje nama da se nadamo, da vidimo kako će to da bude, ali ne treba ni očajavati, niti se previše radovati. Prosto, sve je to negde očekivano - rekao je Vučić i nastavio:

- Mi smo već gotovo 5 godina bez ikakvog napretka, ne zbog toga što mi nismo ostvarili napredak, kao što vidite u svim sferama, od pre svega onog najvažnijeg: kvaliteta života građana Srbije, napretka ekonomije. Prelazimo i pretičemo sve one koji su godinama i decenijama bili ispred nas. Ali politička volja je nešto drugo. Ja sam veoma zahvalan Ursuli fon der Lajen, Antoniju Košti, na ogromnom trudu koji su uložili, na ogromnoj energiji. Zahvalan i kancelaru Mercu, predsedniku Makronu i premijerki Meloni, i svim drugim našim prijateljima koji podržavaju Srbiju. A hvala i svima ovima koji nam jasno stavljaju do znanja da imaju neke druge stvari protiv Srbije, a to nije ono što vidi Evropska komisija.

Vučić je naveo da bi u Srbiji viš trebalo da brinemo o tome da li ćemo i koji autoput da otvorimo, i koju prugu, a ne koji klaster ili poglavlje.