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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da Srbija nije slaba, da nikada više neće biti slaba, i nikada više neće biti džak za udaranje bilo kome.

- Što se tiče naših hrvatskih komšija, ništa novo, ništa neočekivano. Oni vole da vide Srbiju na kolenima: slabu Srbiju, siromašnu Srbiju, poniženu Srbiju. Baš ono što rade Crnoj Gori danas, oni bi da rade i Srbiji. Dok sam predsednik Srbije, ili dok sam bilo šta u Srbiji, to neće biti slučaj - rekao je Vučić.

On je rekao da su hrvatski mediji jutros morali da objave prognozu MMF-a, da će Srbija, zahvaljujući svom dosadašnjem radu u narednih 5 godina biti u prvih 5 zemalja Evropske unije po stopi rasta do 2031.godine.

- Za to nije zaslužan neko drugi, za to su zaslužni građani Srbije, mi svi zajedno, koji smo vredno radili. To je za nas najvažnije. Hrvatski mediji su na početku to lepo objavili, a onda su to brzo sklonili kad su shvatili da je to najveća pohvala Srbiji i našem radu. Onda ste videli da su nas tužakali drugarice učiteljice: "Obratite pažnju i na Srbiju u NATO-u", i govorili o našem naoružavanju - naveo je Vučić.

Predsednik je istakao da Srbija nije slaba i nikada više neće biti slaba, i nikada više neće biti džak za udaranje bilo kome.

- Ko god pomisli da ugrozi teritorijalni integritet Srbije, da sprovede agresiju na Srbiju, moraće da se suoči sa, ako pogledamo kakvi su bili gubici u tehnici i ljudstvu NATO snaga 1999.godine, sa stostruko ili hiljadu puta većim gubicima nego što su bili tada. Dakle, nikome, niko ne može da se igra. I ovo govorim zato što je to pre svega odvraćajući faktor: mi smo sposobni da sačuvamo svoju slobodu, da odbranimo svoju zemlju. To znači da smo baš toliko puta snažniji nego što smo bili u to vreme, i nastavićemo to da radimo - kazao je predsednik i dodao da na glupe primedbe, budalaste primedbe hrvatskog predsednika neće da odgovara.