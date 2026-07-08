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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da su uvrede koje su blokaderi izrekli na račun penzionera odvratne parole koje izazivaju podele u društvu.

- To su odvratne fašističke parole koje slušate, i one koje su tobože "kao vesti", a u stvari pozivaju građane na podele u društvu. Ja pozivam ljude da ne prihvataju takve podele. Svi građani su potpuno jednaki. I mi želimo, baš ono što smo i rekli, i o čemu sam govorio, ovo nema veze sa političkim strankama, ovo govorim ka"o predsednik: želimo ujedinjenu Srbiju. Želimo i decu i mlade ljude i sredovečne ljude i stare ljude, da svi sede za istim stolom, da razgovaraju. Nekada će drugačije da misle, nekada će jednako da misle. Ali da vi želite da govorite kao što ste slušali od jedne istaknute umetnice koja je tražila oduzimanje prava glasa penzionerima, i našim najstarijima, koja podržava blokadersku listu, a ceo život plaćena od države...

Dakle, onda kada to čujete, onda se zapitate da li je moguće da to neko traži za one ljude koji su izgradili našu zemlju. Ti ljudi su izgradili i Jugoslaviju i Srbiju, izgradili su sve ono što mi danas imamo. Dali su nama obrazovanje veće nego što je njima bilo omogućeno - rekao je Vučić.

On je potom upitao hoćemo li mi pružiti obrazovanje veće nego što smo ga mi dobili od naših roditelja?