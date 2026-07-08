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Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da se samo Srbima brani pravo na svoj jezik i da se u slučaju izmena crnogorskog ustava, u kojima nema mesta za srpski jezik u toj zemlji, vidi kompletno licemerje Zapada i antisrpska priroda režima u Podgorici.

- Tu vidite kompletno licemerje Zapada sa jedne strane, i vidite antisrpsku prirodu režima u Podgorici. I svi koji učestvuju u tom režimu su izrazito antisrpski orijentisani, šta god vam govorili, kakva god opravdanja da traže. Koliko Albanaca ima u Severnoj Makedoniji? Po popisu, 25%. Ne postoji ništa što ćete videti u Severnoj Makedoniji, a da ne piše i na albanskom jeziku. Neću da govorim o pomilovanju za one teroriste i za sve druge koji su posle ušli u vladu i sve drugo. Dakle, jedino što je zabranjeno uvek, svuda i svima, to je Srbima. Samo mora da se smanjuje srpski uticaj - rekao je Vučić i dodao da je to zato što je srpski uticaj "tobože jednak ruskom uticaju, tobože jednako, kako oni to kažu, "malignim", zloćudnim uticajima".

Foto: Printskrin RTS 1

- Ako ste obratili pažnju na tu sednicu parlamenta, bilo je vrlo zanimljivo, zato što oni koji su uvek onako uštogljeni, koji glume veliku gospodu, pošto mi smo valjda seljaci, oni su pametniji gospoda velika, oni ne samo da su govorili isključivo protiv Srbije, mene kao predsednika i protiv institucija Srbije, oni su ispuštali i neke čudne krike na tim sednicama. Ja to nisam u svom životu doživeo. Toliku mržnju nisam video kod onih koje su Srbi doveli na vlast svojim glasovima. Da toliko mrze, oni će da vam kažu: "A ne, mi mrzimo vlast..." Ne, vi mrzite Srbe jer im ne date srpski jezik, jer im ne date trobojku, a sve ste to obećavali - kazao je predsednik.

On je dodao da neće da govori o tome šta su sve od nejga tražili, kakvu vrstu pomoći, šta su dobili, a šta nisu.