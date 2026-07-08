"SAMO SE SRBIMA BRANI SVE I UVEK, SAMO SRPSKI UTICAJ DA SE SMANJUJE" Vučić o situaciji u Crnoj Gori: Vidi se antisrpska priroda režima
Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da se samo Srbima brani pravo na svoj jezik i da se u slučaju izmena crnogorskog ustava, u kojima nema mesta za srpski jezik u toj zemlji, vidi kompletno licemerje Zapada i antisrpska priroda režima u Podgorici.
- Tu vidite kompletno licemerje Zapada sa jedne strane, i vidite antisrpsku prirodu režima u Podgorici. I svi koji učestvuju u tom režimu su izrazito antisrpski orijentisani, šta god vam govorili, kakva god opravdanja da traže. Koliko Albanaca ima u Severnoj Makedoniji? Po popisu, 25%. Ne postoji ništa što ćete videti u Severnoj Makedoniji, a da ne piše i na albanskom jeziku. Neću da govorim o pomilovanju za one teroriste i za sve druge koji su posle ušli u vladu i sve drugo. Dakle, jedino što je zabranjeno uvek, svuda i svima, to je Srbima. Samo mora da se smanjuje srpski uticaj - rekao je Vučić i dodao da je to zato što je srpski uticaj "tobože jednak ruskom uticaju, tobože jednako, kako oni to kažu, "malignim", zloćudnim uticajima".
- Ako ste obratili pažnju na tu sednicu parlamenta, bilo je vrlo zanimljivo, zato što oni koji su uvek onako uštogljeni, koji glume veliku gospodu, pošto mi smo valjda seljaci, oni su pametniji gospoda velika, oni ne samo da su govorili isključivo protiv Srbije, mene kao predsednika i protiv institucija Srbije, oni su ispuštali i neke čudne krike na tim sednicama. Ja to nisam u svom životu doživeo. Toliku mržnju nisam video kod onih koje su Srbi doveli na vlast svojim glasovima. Da toliko mrze, oni će da vam kažu: "A ne, mi mrzimo vlast..." Ne, vi mrzite Srbe jer im ne date srpski jezik, jer im ne date trobojku, a sve ste to obećavali - kazao je predsednik.
On je dodao da neće da govori o tome šta su sve od nejga tražili, kakvu vrstu pomoći, šta su dobili, a šta nisu.
- Pa neki su se izjašnjavali kao Srbi do pre 2 godine, sad više neki nisu Srbi, neki kažu da jesu. To je njihova stvar, svako ima pravo da bude šta god hoće. Da se izjašnjava kako god da želi, nemam nikakav problem sa tim. Ja mislim da je mnogo lepo biti i Bošnjak i Hrvat i sve drugo, a posebno je lepo biti Srbin. I meni je, meni je to nešto najlepše, kao što je svakom Bošnjaku najlepše na svetu da bude Bošnjak, kao što je svakom Hrvatu najlepše na svetu da bude Hrvat. A ako tebi nije lepo i ne ponosiš se time što si Srbin po rođenju, što su ti otac i majka Srbi, pa hoćeš da budeš nešto drugo, nešto uspešnije, nemam nikakav problem, budi to. Imamo mi nekog fudbalskog trenera, on uzme italijansko ime i prezime, pošto se valjda stideo srpskog imena i prezimena. Kratko mu je trajala ta radost i ti uspesi, propao je brzo. Tako to ide sa onima koji se svog roda odreknu - rekao je Vučić.