"Dajte da se uozbiljimo. Dajte da kao skupštinski parlament razmotrimo šta je država sve uradila na koncu, ako je toliko bilo stalo do porodice, pa što se ukidali 2001. godine Ministarstvo za brigu o porodici? Zašto je to bila jedna od prvih odluka postpetooktobarske Vlade? A da smo tada krenuli sa ovim merama, možda mi danas uopšte ne bismo diskutovali o tome kao nekom izazovu sa kojim se suočavamo, da smo tada na vreme reagovali, da smo tada videli u kom pravcu ide naš brod. Ne, to tada nije bilo važno. Važan je bio neki revanšizam. Važne su bile privatizacije. Važno je bilo da kažemo da sve ono što je pre 2000. više ne važi, da se taj istorijski period otpiše. Važno je valjda bilo da se jure srpske glave, da se isporučuju u Haški tribunal. To je bilo važno, a porodica nije bila važna. Demografija još manje. I onda teško da može bilo ko da me ubedi da oni kojima tada nije bila važna porodica sa pozicije vlasti, danas im je važna kada su u opoziciji", u dahu je izgovorila ministarka Đurđević Stamenkovski.